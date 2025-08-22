Γάζα: ΟΗΕ και διεθνείς φορείς κηρύσσουν για πρώτη φορά λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα – «Δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση»

Η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας έφτασε σε δραματικό σημείο, όπως αναμενόταν καιρό τώρα, με διεθνή φορέα που παρακολουθεί την επισιτιστική ασφάλεια να κηρύττει για πρώτη φορά επισήμως λιμό στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η έκθεση αναφέρει ότι το όριο για λιμό έχει επιτευχθεί στη Γάζα, σε τμήματα της νότιας και κεντρικής περιοχής, αλλά όχι στον βορρά, όπου τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή.

Παρά ταύτα, αξιωματούχοι του IPC σημειώνουν ότι η κατάσταση στις βομβαρδισμένες βόρειες περιοχές θεωρείται χειρότερη από ό,τι στο υπόλοιπο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ανθρωπογενής» λιμός

Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύστημα για την κατάταξη της σοβαρότητας της επισιτιστικής ασφάλειας και του υποσιτισμού.

Η έκθεση του IPC τονίζει ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «εντελώς ανθρωπογενής», προσθέτοντας ότι μπορεί να «σταματήσει και να αναστραφεί».

«Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται γρήγορα», αναφέρει η έκθεση.

Το 59σέλιδο έγγραφο υπογραμμίζει ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απαιτείται άμεση, ευρείας κλίμακας παρέμβαση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση -έστω και μερικών ημερών- θα έχει ως αποτέλεσμα μια απολύτως απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον λιμό», προστίθεται.

Τέλος οι προειδοποιήσεις, είναι γεγονός

Το σύστημα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για να κηρύξει μόλις τέσσερις φορές λιμό από την ίδρυσή του το 2004, πιο πρόσφατα στο Σουδάν πέρσι.

Ο οργανισμός είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι ο λιμός ήταν επικείμενος σε τμήματα της Γάζας, αλλά μέχρι σήμερα απέφευγε την επίσημη κήρυξη, επικαλούμενος έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί κηρύχθηκε επίσημα λιμός στη Γάζα, στη μοναδική μεγάλη κατοικημένη περιοχή που απομένει, την Πόλη της Γάζας, όπου ζουν περίπου 500.000 άνθρωποι.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα και προχωρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για την πλήρη κατάληψη της Πόλης.

Για να κηρυχθεί λιμός, πρέπει να πληρούνται τρία αυστηρά κριτήρια: τουλάχιστον το 20% των νοικοκυριών να αντιμετωπίζει ακραία έλλειψη τροφής, τουλάχιστον το 30% των παιδιών να υποφέρει από οξύ υποσιτισμό και 2 άνθρωποι ανά 10.000 να πεθαίνουν καθημερινά λόγω «ξεκαθαρού λιμού».

Κινδυνεύουν με θάνατο 132.000 παιδιά

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα λαμβάνει ολοένα και πιο εφιαλτικές διαστάσεις, με τα αποθέματα ειδικών τροφών για παιδιά να εξαντλούνται και την πείνα να οδηγεί σε αυξανόμενα κρούσματα θανάτων, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, ειδικών στη διατροφή και του ΟΗΕ.

Μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τον δραστικό περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός επέτρεψε την είσοδο περισσότερων φορτίων τροφίμων στη Γάζα στα τέλη Ιουλίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι ποσότητες είναι ανεπαρκείς και η διανομή χαοτική, με αποτέλεσμα εκατομμύρια κάτοικοι να οδηγούνται σε υποσιτισμό, ενώ οι ήδη λιμοκτονούντες δεν λαμβάνουν τα σωτήρια συμπληρώματα διατροφής που χρειάζονται.

Στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία έχει επιβεβαιώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δείχνουν ραγδαία αύξηση των θανάτων από υποσιτισμό και πείνα.

Τους 22 μήνες που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καταγράφηκαν 89 θάνατοι από πείνα ή υποσιτισμό, κυρίως σε παιδιά και εφήβους. Μόνο τον Αύγουστο σημειώθηκαν 133 θάνατοι, μεταξύ αυτών 25 ανήλικοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τετάρτης.

Η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με το IPC, χωρίς άμεση εκεχειρία και την απρόσκοπτη είσοδο μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας, τουλάχιστον 132.000 παιδιά κάτω των 5 ετών κινδυνεύουν να πεθάνουν από οξύ υποσιτισμό μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους, αριθμός διπλάσιος από τις εκτιμήσεις του Μαΐου.

«Βλέπουμε τη χειρότερη δυνατή ανθρωπιστική καταστροφή που μπορούμε να μετρήσουμε», δήλωσε η Jeanette Bailey, υπεύθυνη για τη διατροφή των παιδιών στη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

«Θα υπάρξουν πολύ περισσότερα παιδιά που θα πεθάνουν, πολύ περισσότερες έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που θα υποφέρουν από υποσιτισμό».

Βότανα αντί για γάλα – Ένα κουτί κοστίζει 58 δολάρια

Μερικά από τα πιο σοβαρά περιστατικά υποσιτισμένων παιδιών εντοπίζονται στα ελάχιστα νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Γάζα, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για προμήθειες ειδικών θεραπευτικών γαλάτων.

Στο νοσοκομείο Ραντίσι στην Πόλη της Γάζας, ο γιατρός Ahmed Basal κρατούσε ένα βρέφος με ατροφικά, λεπτά χέρια, εμφανώς καχεκτικό. Όπως είπε, το απλό βρεφικό γάλα, ακόμη και όταν βρίσκεται διαθέσιμο, μπορεί να κοστίζει έως και 58 δολάρια το κουτί, ενώ οι μητέρες είναι οι ίδιες τόσο υποσιτισμένες που αδυνατούν να θηλάσουν.

Η Aisha Wahdan, εμφανώς εξαντλημένη, έδινε στο οκτώ μηνών βρέφος της, τον Hatem, ενισχυμένο γάλα με μπιμπερό. Εξήγησε ότι πριν φτάσει στο νοσοκομείο είχε προσπαθήσει να τον απογαλακτίσει με άγρια φυτά, όπως χαρούπι, χαμομήλι και θυμάρι, επειδή δεν μπορούσε να τον θηλάσει.

«Δεν υπήρχε γάλα. Χρησιμοποίησα φυσικά βότανα και δοκίμασα τα πάντα επειδή δεν υπήρχε υποκατάστατο γάλακτος», είπε.

Σύμφωνα με τη UNICEF, κάποιες ποσότητες συνηθισμένου βρεφικού γάλακτος, απαραίτητου για μωρά των οποίων οι μητέρες έχουν πεθάνει, αδυνατούν να θηλάσουν ή όταν τα βρέφη είναι άρρωστα, κατάφεραν να εισέλθουν στη Γάζα μετά τη χαλάρωση του αποκλεισμού.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, τα αποθέματα επαρκούν μόνο για 2.500 βρέφη για έναν μήνα, τη στιγμή που τουλάχιστον 10.000 παιδιά χρειάζονται γάλα.

Με πληροφορίες από: Guardian, BBC, Reuters