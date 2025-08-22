Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που έκλεψε φορτηγό – Τον καταδίωξε ο ιδιοκτήτης του οχήματος και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει 

Ένας 57χρονος αφαίρεσε, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 21 Αυγούστου ένα φορτηγό αυτοκίνητο από την περιοχή του κέντρου πόλης, πλην όμως έγινε αντιληπτός από τον 38χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος και τον ακολούθησε με δίκυκλο, στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης στην προσπάθειά του να ξεφύγει παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, προχωρώντας ταυτόχρονα σε επικίνδυνους ελιγμούς, όμως ο παθόντας κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Μόλις ενημερώθηκε η αστυνομική Αρχή, άμεσα προσέτρεξαν στο σημείο αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου για να συλλάβουν, τελικά, τον δράστη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.