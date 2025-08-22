Κατερίνα Δαλάκα: Το απρόοπτο με την τούρτα γενεθλίων της και ο καβγάς με τον σερβιτόρο

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Δαλάκα: Το απρόοπτο με την τούρτα γενεθλίων της και ο καβγάς με τον σερβιτόρο

Η Κατερίνα Δαλάκα ταξίδεψε στην Αμερική μαζί με τον σύντροφο της και γιόρτασε εκεί τα γενέθλιά της.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram, περιέγραψε ένα απρόοπτο με την τούρτα των γενεθλίων της.

«Πήγα την τούρτα στο ξενοδοχείο με τα κεράκια από πάνω. Κάποια στιγμή ζήτησα να μας τη φέρουν. Έχετε ακούσει εσείς να φέρνουν την τούρτα κομμένη; Ευτυχώς έκανα σπριντ και πρόλαβε να κόψει μόνο ένα κομμάτι».

«Μετά ξεκίνησα τα αγγλικά της πιάτσας» εξιστόρησε η Κατερίνα Δαλάκα μεταφέροντας στα αγγλικά ότι είπε στον εργαζόμενο «σου είπα να φέρεις την τούρτα ή να την κόψεις;». Σύμφωνα με την ίδια, μάλιστα, ο υπάλληλος του ξενοδοχείου «όχι φοβήθηκε, άρχισε να τρέμει» και «μετά κάθε 5 λεπτά με ρώταγε αν όλα είναι καλά. Πώς να είναι καλά αφού έκοψες την τούρτα πριν να τη σβήσω;».

Η ίδια, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που ποζάρει στις ξαπλώστρες της πισίνας με ένα ροζ μαγιό και μια ροζ τούρτα ενώ, γράφει χαρακτηριστικά: «Αυτός ο χρόνος είναι διαφορετικός, μάλλον είναι οι φοίνικες. Χαρούμενα 33».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

Η ΕΣΑμεΑ καταδικάζει τη χρήση της λέξης «αυτισμός» με αρνητικό πρόσημο

Παπασταύρου: Επίσκεψη σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα για την αλιεία και την προστασία των θαλασσών

Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Την Δευτέρα 25 Αυγούστου θα καταβληθούν σε 47.055 συνταξιούχους στρατιωτικούς

Μια ενιαία κβαντική συσκευή που μετρά «Αμπέρ», «Βολτ» και «Ωμ» μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο που μετράμε τον ηλεκτρ...

Η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο μέχρι τις 31 Αυγούστου – «Ζήστε με τόλμη και η τύχη θα σας βρει»
περισσότερα
03:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αισθάνεται πικραμένος…» – Τι είπε στον ANT1 o δικηγόρος του τραγουδιστή

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλη...
02:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρυσταλλία: Λιώνει τα social media με το «καυτό» της μπικίνι

«Αυτό το καλοκαίρι χρειάζεσαι ένα μέρος να χάνεσαι στην αγκαλιά όσων αγαπάς» γράφει η Κρυσταλλ...
22:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σοφία Κουρτίδου: Νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση – «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη»

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται η Σοφία Κουρτίδου, η οποία και υποβλήθηκε εκτάκτως σε ...
21:22 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Όταν τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, κάτι μέσα μου έχει λυθεί και προχωρήσει»

H Φωτεινή Μπαξεβάνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο