Κατερίνα Δαλάκα: Το απρόοπτο με την τούρτα γενεθλίων της και ο καβγάς με τον σερβιτόρο

Η Κατερίνα Δαλάκα ταξίδεψε στην Αμερική μαζί με τον σύντροφο της και γιόρτασε εκεί τα γενέθλιά της.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram, περιέγραψε ένα απρόοπτο με την τούρτα των γενεθλίων της.

«Πήγα την τούρτα στο ξενοδοχείο με τα κεράκια από πάνω. Κάποια στιγμή ζήτησα να μας τη φέρουν. Έχετε ακούσει εσείς να φέρνουν την τούρτα κομμένη; Ευτυχώς έκανα σπριντ και πρόλαβε να κόψει μόνο ένα κομμάτι».

«Μετά ξεκίνησα τα αγγλικά της πιάτσας» εξιστόρησε η Κατερίνα Δαλάκα μεταφέροντας στα αγγλικά ότι είπε στον εργαζόμενο «σου είπα να φέρεις την τούρτα ή να την κόψεις;». Σύμφωνα με την ίδια, μάλιστα, ο υπάλληλος του ξενοδοχείου «όχι φοβήθηκε, άρχισε να τρέμει» και «μετά κάθε 5 λεπτά με ρώταγε αν όλα είναι καλά. Πώς να είναι καλά αφού έκοψες την τούρτα πριν να τη σβήσω;».

Η ίδια, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που ποζάρει στις ξαπλώστρες της πισίνας με ένα ροζ μαγιό και μια ροζ τούρτα ενώ, γράφει χαρακτηριστικά: «Αυτός ο χρόνος είναι διαφορετικός, μάλλον είναι οι φοίνικες. Χαρούμενα 33».