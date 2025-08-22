Καλοκαίρι Παρέα: Έναρξη χωρίς την Κατερίνα Καραβάτου – Το απρόοπτο με το μάτι της

Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Σήμερα το πρωί η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα» άρχισε χωρίς την παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τους τίτλους αρχής, αντί στον φακό να εμφανιστεί η Κατερίνα Καραβάτου, στη θέση της είδαμε τον συνεργάτη της Νίκο Μισίρη.

«Η Κατερίνα σήμερα δεν είναι πλάι μου. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Θα σας εξηγήσουμε σε λίγο τι συμβαίνει. Καλοκαίρι παρέα εδώ στον ΑΝΤ1 και σήμερα. Η Κατερίνα είχε ένα μικρό απρόοπτο με το μάτι της. Είναι ήδη εδώ στο πλατό και σε λίγο θα είναι μαζί μας. Στην κυριολεξία όμως δεν έχει κλείσει μάτι όλο το βράδυ. Είναι όλα καλά» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο συνεργάτης της Κατερίνας Καραβάτου παρουσίασε και την στήλη του καιρού.

 

