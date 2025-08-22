Βόλος: 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 6χρονο αγόρι το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη μητέρα του, με οδηγό τον πατέρα του, ανετράπη στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας, στον Βόλο.

Το ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα. Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης.

 

10:29 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γρεβενά: Σε εξέλιξη η φωτιά σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κακοπλεύρι 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την τελε...
10:21 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές και τους αιφνιδίαζαν 

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέ...
09:38 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Δράμα – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή 22 Αυγούστου σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Για την κατάσβ...
09:24 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Αχαΐα: Σαρώνει η ευλογιά των προβάτων με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 13 μονάδες – Περίπου 1.500 ζώα θα θανατωθούν

Ταχύτατη εξάπλωση εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της Δυτικής Αχαΐας. Η ...
