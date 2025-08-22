Αχαΐα: Σαρώνει η ευλογιά των προβάτων με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 13 μονάδες – Περίπου 1.500 ζώα θα θανατωθούν

Ταχύτατη εξάπλωση εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της Δυτικής Αχαΐας. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει με χθεσινή της ανακοίνωση την εμφάνιση των κρουσμάτων πριν αυτά δηλωθούν στην αρμόδια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι από τη στιγμή που τέθηκε η πρώτη υποψία νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή της Λακκόπετρας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έως και σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 13 εστίες του νοσήματος με περίπου 1.500 ζώα, ενώ αναμένονται αποτελέσματα και από επιπλέον 12 ύποπτες εκτροφές, από τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί δείγματα.

Με βάση την έως σήμερα επιδημιολογική εικόνα, εκτιμάται ότι η διασπορά του νοσήματος στην περιοχή της Λακκόπετρας ήταν ήδη πολύ έντονη πριν από την πρώτη ενημέρωση της υπηρεσίας, πριν από 10 ημέρες, όπως μετέδωσε το pelop.gr

Ακολουθούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα με θανάτωση των ζώων των προσβεβλημένων εκτροφών και εκτεταμένες απολυμάνσεις.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις από κλιμάκια κτηνιάτρων της υπηρεσίας βάση επιδημιολογικών δεδομένων στις εκτροφές που βρίσκονται στην ζώνη προστασίας, κατά την διάρκεια των οποίων, εκτός από τον κλινικό έλεγχο της υγείας των ζώων και την ενημέρωση των παραγωγών για τα ενδεδειγμένα μέτρα βιοασφάλειας πραγματοποιούνται και δειγματοληψίες για την έγκαιρη ανίχνευση με μοριακές τεχνικές σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας και την Κτηνιατρική Σχολή της Καρδίτσας.

Περεταίρω, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ορίσει σημείο για την απολύμανση των οχημάτων στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Καλαμάκι, στο οποίο θα απολυμαίνονται τα βυτία συλλογής γάλακτος και τα οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών που εξέρχονται της περιοχής προς Νιφορέικα. Το σημείο απολύμανσης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00 π.μ έως 12.00 μ.μ.

Τονίζεται για ακόμη μια φορά η μεγάλη σημασία των μέτρων βιοπροφύλαξης που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να εφαρμόζουν για την προστασία της μονάδας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

1. Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

2. Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις

3. Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.

4. Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων (υψηλός πυρετός, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θάνατοι ζώων) οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.