Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές – Στόχος ο σταθμός πετρελαίου Unecha, αντιδράσεις από την Ουγγαρία

Η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά κρίσιμες υποδομές εντός της Ρωσίας, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα της χώρας που χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Κρεμλίνου.

Ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Robert «Madyar» Brovdi, ανακοίνωσε μέσω βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν στον σταθμό άντλησης πετρελαίου Unecha, στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, στις 21 Αυγούστου.

Το βίντεο δείχνει τη 14η Ταξιαρχία των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων να εμπλέκεται στην επίθεση στον σταθμό, που βρίσκεται βόρεια της βορειοδυτικής περιφέρειας Τσερνίχιβ της Ουκρανίας.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα drones φαίνεται να χτύπησαν εγκατάσταση που αντλεί πετρέλαιο από τον αγωγό Druzhba, αν και η Kyiv Independent δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Ο Brovdiδεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.

«Ruszkik haza!» έγραψε στο Telegram, αναφερόμενος σε ένα ιστορικό σύνθημα από την Ουγγρική Επανάσταση του 1956, που μεταφράζεται ως «Ρώσοι, γυρίστε σπίτι».


Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες έπειτα από ουκρανική επίθεση σε έναν κρίσιμο σταθμό του αγωγού Druzhba στην περιφέρεια Μπριάνσκ, προκαλώντας την καταδίκη του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη».

Η Ουγγαρία θεωρείται ευρέως ως η πιο φιλική προς το Κρεμλίνο κυβέρνηση στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και έχει εμποδίσει σταθερά την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Βουδαπέστη εκφράζει παράπονα για τέτοιες επιθέσεις. Τον Μάρτιο, η Ουγγαρία είχε δηλώσει ότι ουκρανική επίθεση με drone σε υποδομές του Druzhba, στην περιφέρεια Όριολ της Ρωσίας, είχε προσωρινά διακόψει τις εισαγωγές πετρελαίου της.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει συστηματικά τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, βασική πηγή εσόδων του ρωσικού κράτους που χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

