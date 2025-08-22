Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές – Στόχος ο σταθμός πετρελαίου Unecha, αντιδράσεις από την Ουγγαρία

Η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά κρίσιμες υποδομές εντός της Ρωσίας, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα της χώρας που χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Κρεμλίνου.

Ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Robert «Madyar» Brovdi, ανακοίνωσε μέσω βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν στον σταθμό άντλησης πετρελαίου Unecha, στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, στις 21 Αυγούστου.

Το βίντεο δείχνει τη 14η Ταξιαρχία των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων να εμπλέκεται στην επίθεση στον σταθμό, που βρίσκεται βόρεια της βορειοδυτικής περιφέρειας Τσερνίχιβ της Ουκρανίας.

🔥 Ukrainian drones strike “Druzhba” again On the night of August 22, Ukrainian drones attacked the Unecha oil pumping station in Russia’s Bryansk region. The strike was carried out by the 14th regiment of Ukraine’s Drone Forces under the command of Robert Brovdi (“Madyar”).… pic.twitter.com/GItF5mzsyT — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025



Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα drones φαίνεται να χτύπησαν εγκατάσταση που αντλεί πετρέλαιο από τον αγωγό Druzhba, αν και η Kyiv Independent δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Ο Brovdiδεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.

«Ruszkik haza!» έγραψε στο Telegram, αναφερόμενος σε ένα ιστορικό σύνθημα από την Ουγγρική Επανάσταση του 1956, που μεταφράζεται ως «Ρώσοι, γυρίστε σπίτι».

💥

New big damage at one of the key nodes of the Druzhba main oil pipeline is published by the commander of the Unmanned Systems Forces, Robert “Madyar” Brovdi. The oil pumping station in Unecha, Bryansk region of the Russian Federation, is burning brightly again. “Unecha”… pic.twitter.com/CPKTrK2nkP — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) August 22, 2025



Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες έπειτα από ουκρανική επίθεση σε έναν κρίσιμο σταθμό του αγωγού Druzhba στην περιφέρεια Μπριάνσκ, προκαλώντας την καταδίκη του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη».

Η Ουγγαρία θεωρείται ευρέως ως η πιο φιλική προς το Κρεμλίνο κυβέρνηση στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και έχει εμποδίσει σταθερά την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Βουδαπέστη εκφράζει παράπονα για τέτοιες επιθέσεις. Τον Μάρτιο, η Ουγγαρία είχε δηλώσει ότι ουκρανική επίθεση με drone σε υποδομές του Druzhba, στην περιφέρεια Όριολ της Ρωσίας, είχε προσωρινά διακόψει τις εισαγωγές πετρελαίου της.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει συστηματικά τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, βασική πηγή εσόδων του ρωσικού κράτους που χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.