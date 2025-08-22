Ισραήλ: «Η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί αν η Χαμάς δεν δεχθεί τους όρους μας», απειλεί ο υπουργός Άμυνας – «Θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»

Η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ, απείλησε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς.

«Σύντομα οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν για τους φονιάδες και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να δεχθούν τους όρους που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος, γράφει ο υπουργός στο λογαριασμό του στο X.


«Αν δεν δεχθούν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε αναφερόμενος σε δύο πόλεις της λωρίδας της Γάζας που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς.

