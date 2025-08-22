Ρόδος: 6 άτομα επιτέθηκαν σε 25χρονους τουρίστες έξω από μπαρ – Τους γρονθοκόπησαν και τους λήστεψαν 

Νέο περιστατικό βίας και εγκληματικότητας καταγράφηκε στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου 2025 6 άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστες έξω από γνωστό μπαρ της περιοχής.

Οι δράστες, έπειτα από προηγούμενο διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν 25χρονο Ελβετό, αφαιρώντας από την κατοχή του χρήματα, κάρτες, κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών επιτέθηκε και στον φίλο του, 25χρονο Αυστριακό.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki, ο 25χρονος Ελβετός, που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής, δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των έξι ατόμων. Οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν σε πρόσωπο και σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του αφαιρέσουν την τσάντα που κρατούσε. Στο εσωτερικό της τσάντας υπήρχαν χρήματα, τραπεζικές και κρυπτογραφικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο, ακουστικά, καθώς και ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα υγείας και κλειδί ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

Ωστόσο, η βία δεν περιορίστηκε μόνο στον πρώτο τουρίστα, καθώς ένας από τους δράστες κινήθηκε στη συνέχεια προς τον φίλο του πρώτου θύματος, έναν 25χρονο Αυστριακό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του. Χωρίς καμία πρόκληση, του κατάφερε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο και ένα στον σβέρκο, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να δεχθεί σωματική κακοποίηση, χωρίς ωστόσο να του αφαιρεθούν αντικείμενα.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι αγνώστων για παράβαση του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα περί ληστείας. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στην ταυτοποίηση των δραστών, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις συνδέονται με προηγούμενο επεισόδιο διαπληκτισμού, όσο και στον εντοπισμό των κλοπιμαίων, ιδιαίτερα των τραπεζικών και κρυπτογραφικών καρτών.