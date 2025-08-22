Αρνήθηκε να παραλάβει την παραγγελία της επειδή ο διανομέας… δεν ήταν Έλληνας – Δείτε βίντεο 

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο κοινωνικά δίκτυα, βίντεο που καταγράφει την στιγμή που μια πελάτισσα αρνείται να παραλάβει την παραγγελία της από έναν διανομέα, επειδή «δεν είναι Έλληνας» όπως η ίδια λέει.

Συγκεκριμένα, το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok ξεκινά με την στιγμή που ο διανομέας αναμένει στην πόρτα ώστε να παραδώσει την παραγγελία του. Ωστόσο, όταν η πόρτα ανοίγει η γυναίκα αναφέρει ότι «η παραγγελία λέει 18 λεπτά και εσείς ήρθατε σε 8», με τον διανομέα να απαντά ότι είναι καλό το γεγονός ότι έφτασε νωρίτερα.

Στη συνέχεια η γυναίκα τον ρωτά αν είναι Έλληνας, με τον διανομέα να απαντά πως δεν είναι. Τότε, εκείνη σχολιάζει πως δεν θα δεχτεί την παραγγελία, καθώς όπως υποστήριξε είχε επισημάνει ότι θέλει Έλληνα διανομέα.

Αρκετά από τα σχόλια του βίντεο αναφέρουν ότι η συμπεριφορά που επέδειξε η εν λόγω κυρία είναι ρατσιστική.