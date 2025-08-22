Τρύφων Αλεξιάδης: Η συγκινητική αναφορά για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο – «Όταν ένιωσα αδιαθεσία στη Βουλή, μου τηλεφωνούσε καθημερινά να δει πώς είμαι»

«Με συγκίνησε πάρα πολύ όταν στο βήμα της Βουλής ένιωσα αδιαθεσία και δεν μπορούσα να συνεχίσω, έτρεξε δίπλα μου να μου συμπαρασταθεί και μου τηλεφωνούσε κάθε μέρα για το πως είναι η υγεία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Τρύφων Αλεξιάδης, περιγράφοντας τη συμπαράσταση που του είχε προσφέρει ο Απόστολος Βεσυρόπουλος σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό το πρωί της Παρασκευής (22/8), μία ημέρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών, ο κ. Αλεξιάδης τον αποχαιρέτησε με λόγια βαθιάς εκτίμησης, κάνοντας λόγο για έναν «σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας», με τον οποίο είχε συνυπηρετήσει από νεαρή ηλικία στο Υπουργείο Οικονομικών.