Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 28 Αυγούστου – Συμμετέχουν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία της χώρας στις 28 Αυγούστου, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας «την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση και αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

Η ΟΕΝΓΕ προκηρύσσει 24ωρη απεργία την Πέμπτη 28/8, ημέρα κατάθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής του κατάπτυστου νέου Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων και συμμετέχει στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.00 στο Σύνταγμα, με προσυγκέντρωση στις 9.30 στην Παλιά Βουλή. Η κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα.

Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση.

Στο σχέδιο νόμου βαφτίζουν πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των πειθαρχικών ποινών, τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι η φυσική συνέχεια του πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων κατά αγωνιστών συναδέλφων, καθώς και των εκφρασμένων κυβερνητικών προθέσεων για κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Θέλουν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, να υποταχθούν οι εργαζόμενοι στη γραμμή «τα κεφάλια μέσα», για να μη διαταραχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και η προσαρμογή των επιλογών του στην πολεμική οικονομία.

Με το νομοσχέδιο αυτό, επομένως, το κράτος δεν στοχεύει στους επίορκους. Θωρακίζει έναν πειθαρχικό μηχανισμό που θα λειτουργεί ως φόβητρο για όσους τολμούν να σηκώνουν κεφάλι, να διεκδικούν, να αντιστέκονται, να μη σιωπούν.

Είναι αποκαλυπτικές οι ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις πειθαρχικών διώξεων συναδέλφων. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εργαζόμενου στο Μουσείο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διώχθηκε, επειδή εξέφρασε την αντίθεσή του στην παρουσία Νατοϊκών στον χώρο του μουσείου, με την κατηγορία της «παραβίασης υποχρέωσης εχεμύθειας».

Εκπαιδευτικοί διώχθηκαν με την κατηγορία της «κακόβουλης άσκησης κριτικής προς την προϊσταμένη αρχή», επειδή ανέδειξαν μια σειρά από ελλείψεις στα σχολεία ή με την κατηγορία της «αναξιοπρεπούς και ανάρμοστης συμπεριφοράς» για τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, καθώς και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών τους, για την αποχή από την αντιδραστική αξιολόγηση ακόμα και για διοργάνωση αντιπολεμικής θεατρικής παράστασης, όπως η εκπαιδευτικός στη Ζάκυνθο.

Με το νέο πλαίσιο, όλα αυτά τα «αδικήματα» θα τιμωρούνται πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο αυστηρά, δίνοντας πλήρη ελευθερία στην αυθαιρεσία της διοίκησης.

Οι απαράδεκτες, αυταρχικές διατάξεις τους, που στην ουσία λένε «απαγορεύεται να μιλάς και να διεκδικείς», αποκαλύπτουν τον φόβο τους. Φοβούνται, γιατί ξέρουν πως ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει συμβιβαστεί και επιλέγει να σταθεί απέναντι στις επιλογές τους, να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους, στον λαό. Φοβούνται τον αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών που αναδεικνύουν τις εγκληματικές ελλείψεις στα δημόσια Νοσοκομεία, που δε συμβιβάζονται και καταγγέλλουν την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Δε θα επιτρέψουμε την περιστολή συνδικαλιστικών ελευθεριών, τη φίμωση και τρομοκράτηση όσων εργαζόμενων αντιδρούν, αγωνίζονται και υπερασπίζονται το δίκιο.