Έως 43% κάτω το κόστος σε βασικά λαχανικά – Στο 9,2% η συνολική μείωση στο καλάθι της μαναβικής

Enikos Newsroom

οικονομία

Λαϊκή

Ανάσα για το πορτοφόλι των καταναλωτών φέρνουν οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές των λαχανικών, με το «καλάθι της μαναβικής» να κοστίζει έως και 9,2% λιγότερο σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Η αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα οφείλεται στη μείωση του κόστους παραγωγής και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την ώρα που κάποια είδη, όπως το κουνουπίδι και οι ντομάτες, κινούνται σε τροχιά ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο ένα καλάθι με 12 προϊόντα τον Ιανουάριο κόστιζε στις μεγάλες αλυσίδες 15,26 ευρώ και τώρα πωλείται κατά 9,2% φθηνότερα στα 13,86 ευρώ. Σε εννέα είδη παρατηρούνται μειώσεις και σε μόλις τρία αυξήσεις.

Ακτινογραφία

Η μεγαλύτερη πτώση (42,6%) καταγράφεται στα κολοκύθια, η τιμή των οποίων από το 1,83 ευρώ το κιλό στις αρχές του έτους υποχώρησε στο 1,05 ευρώ. Ακολουθούν οι πατάτες που φαίνεται να έχουν επανέλθει σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, από το 0,99 ευρώ το κιλό τον Ιανουάριο στο 0,62 ευρώ το κιλό τον Αύγουστο (-37,4%) και τα αγγούρια που από το 1,42 ευρώ το ζευγάρι πωλούνται στο 0,96 ευρώ (-32,4%). Πρόκειται για προϊόντα που η παραγωγή κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα το 2025, ωθώντας προς τα κάτω τις τιμές.

Φθηνότερα κατά 22,3% πωλούνται τα αγγουράκια στο 1,53 ευρώ το κιλό από 1,97 τον Ιανουάριο, ενώ τα καρότα από το 0,89 ευρώ έπεσαν στο 0,78 ευρώ το κιλό.

Χαμηλότερες είναι οι τιμές στα φρέσκα κρεμμυδάκια στο 2,15 ευρώ το κιλό από 2,48 ευρώ, στο λάχανο στο 0,62 ευρώ το κιλό (-11,4%), στον άνηθο στο 0,65 ευρώ το τεμάχιο (-11%) και στο μαρούλι, η τιμή του οποίου έχει φτάσει στο 0,67 ευρώ το τεμάχιο από 0,75 ευρώ τον Ιανουάριο.

Ανατιμήσεις

Από τα λαχανικά, στα οποία παρατηρούνται ανατιμήσεις, την κούρσα οδηγεί το κουνουπίδι. Η τιμή του έχει εκτιναχθεί κατά 80% από τις αρχές του έτους από τα 1,22 στα 2,20 ευρώ το κιλό, ωστόσο η αύξηση αυτή σχετίζεται με την εποχικότητα, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν που συγκομίζεται και καταναλώνεται από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.

Ακριβότερα κατά 17,3% πωλούνται τα ξερά κρεμμύδια στο 0,88 ευρώ το κιλό από 0,75 τον Ιανουάριο, καθώς ολοκληρώθηκε ο εμπορικός κύκλος της παραγωγής ανοιξιάτικων κρεμμυδιών. Άνοδος κατά 14,4% παρατηρείται και στις ντομάτες, με την τιμή της να έχει φτάσει στο 1,75 ευρώ το κιλό, καθώς οι ποσότητες από την καλοκαιρινή σοδειά εξαντλούνται και σε λίγο καιρό ξεκινά η συγκομιδή της νέας καλλιέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος παραγωγής σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Ιούνιο ήταν μειωμένο κατά 2,6% σε ετήσια βάση, γεγονός που αφήνει ελπίδες για περαιτέρω υποχώρηση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περιορίζετε τους υδατάνθρακες; Αυτά είναι τα 9 φρούτα που έχουν ελάχιστους, σύμφωνα με ειδικούς

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου της Ρωσίας – Σκληρή αντίδραση από την Ουγγαρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,47% για τον Γενικό Δείκτη

Όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις στο «Made by Google»: Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold και Pixel Watch 4

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει πώς παίρνετε σημαντικές αποφάσεις στη ζωή
περισσότερα
14:26 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024 – Τα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας

Την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μι...
08:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

ΔΕΘ 2025: Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης πακέτο 1,5 δισ. ευρώ – Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και στήριξη της μεσαίας τάξης

Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θ...
07:34 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρυπτονομίσματα: Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

Σε πλήρη ισχύ βρίσκονται οι ρυθμίσεις για την προστασία των κατόχων κρυπτονομισμάτων και την ε...
09:33 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους – Αποζημιώσεις και για ενοίκια από τον Οκτώβριο

Καταληκτική ημερομηνία η 1η Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο