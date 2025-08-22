Έως 43% κάτω το κόστος σε βασικά λαχανικά – Στο 9,2% η συνολική μείωση στο καλάθι της μαναβικής

Ανάσα για το πορτοφόλι των καταναλωτών φέρνουν οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές των λαχανικών, με το «καλάθι της μαναβικής» να κοστίζει έως και 9,2% λιγότερο σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Η αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα οφείλεται στη μείωση του κόστους παραγωγής και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την ώρα που κάποια είδη, όπως το κουνουπίδι και οι ντομάτες, κινούνται σε τροχιά ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο ένα καλάθι με 12 προϊόντα τον Ιανουάριο κόστιζε στις μεγάλες αλυσίδες 15,26 ευρώ και τώρα πωλείται κατά 9,2% φθηνότερα στα 13,86 ευρώ. Σε εννέα είδη παρατηρούνται μειώσεις και σε μόλις τρία αυξήσεις.

Ακτινογραφία

Η μεγαλύτερη πτώση (42,6%) καταγράφεται στα κολοκύθια, η τιμή των οποίων από το 1,83 ευρώ το κιλό στις αρχές του έτους υποχώρησε στο 1,05 ευρώ. Ακολουθούν οι πατάτες που φαίνεται να έχουν επανέλθει σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, από το 0,99 ευρώ το κιλό τον Ιανουάριο στο 0,62 ευρώ το κιλό τον Αύγουστο (-37,4%) και τα αγγούρια που από το 1,42 ευρώ το ζευγάρι πωλούνται στο 0,96 ευρώ (-32,4%). Πρόκειται για προϊόντα που η παραγωγή κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα το 2025, ωθώντας προς τα κάτω τις τιμές.

Φθηνότερα κατά 22,3% πωλούνται τα αγγουράκια στο 1,53 ευρώ το κιλό από 1,97 τον Ιανουάριο, ενώ τα καρότα από το 0,89 ευρώ έπεσαν στο 0,78 ευρώ το κιλό.

Χαμηλότερες είναι οι τιμές στα φρέσκα κρεμμυδάκια στο 2,15 ευρώ το κιλό από 2,48 ευρώ, στο λάχανο στο 0,62 ευρώ το κιλό (-11,4%), στον άνηθο στο 0,65 ευρώ το τεμάχιο (-11%) και στο μαρούλι, η τιμή του οποίου έχει φτάσει στο 0,67 ευρώ το τεμάχιο από 0,75 ευρώ τον Ιανουάριο.

Ανατιμήσεις

Από τα λαχανικά, στα οποία παρατηρούνται ανατιμήσεις, την κούρσα οδηγεί το κουνουπίδι. Η τιμή του έχει εκτιναχθεί κατά 80% από τις αρχές του έτους από τα 1,22 στα 2,20 ευρώ το κιλό, ωστόσο η αύξηση αυτή σχετίζεται με την εποχικότητα, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν που συγκομίζεται και καταναλώνεται από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.

Ακριβότερα κατά 17,3% πωλούνται τα ξερά κρεμμύδια στο 0,88 ευρώ το κιλό από 0,75 τον Ιανουάριο, καθώς ολοκληρώθηκε ο εμπορικός κύκλος της παραγωγής ανοιξιάτικων κρεμμυδιών. Άνοδος κατά 14,4% παρατηρείται και στις ντομάτες, με την τιμή της να έχει φτάσει στο 1,75 ευρώ το κιλό, καθώς οι ποσότητες από την καλοκαιρινή σοδειά εξαντλούνται και σε λίγο καιρό ξεκινά η συγκομιδή της νέας καλλιέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος παραγωγής σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Ιούνιο ήταν μειωμένο κατά 2,6% σε ετήσια βάση, γεγονός που αφήνει ελπίδες για περαιτέρω υποχώρηση.