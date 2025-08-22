Τουρνουά Ακρόπολις: Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει σήμερα την Ιταλία – Η τελευταία «πρόβα» πριν από το Eurobasket 2025

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία στον τελευταίο αγώνα του τουρνουά «Ακρόπολις» (20:00, ΕΡΤNEWS), με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται ξανά στην πρεμιέρα του ομίλου του Eurobasket 2025 στην Κύπρο.

Η «επίσημη αγαπημένη» αγωνίζεται στο «Telekom Center Athens» (ΟΑΚΑ) απέναντι στην Ιταλία, προερχόμενη από την εντυπωσιακή νίκη επί της Λετονίας στην πρεμιέρα με 104-86.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έλαμψε» στην πρώτη του φιλική εμφάνιση με την γαλανόλευκη, πετυχαίνοντας 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε μόλις 15 λεπτά.

Από την άλλη, η Ιταλία ηττήθηκε χθες από τη Λετονία με 83-68.

Η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με την Ελλάδα στις 28 Αυγούστου στην Κύπρο, για το Eurobasket 2025.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤNEWS.