Enikos Newsroom

Media

Καραβάτου: Έπαθα μια αλλεργία και ήμουν παραμορφωμένη

Η Κατερίνα Καραβάτου μετά το πρώτο διάλλειμα εμφανίστηκε στην εκπομπή, γελώντας και έχοντας επιμελώς καλυμμένο με τα μαλλιά της το μάτι, που ήταν πρησμένο.

Αρχικά, ο Νίκος Μισίρης εξήγησε πως η Κατερίνα Καραβάτου είχε ένα απρόοπτο με το μάτι της αλλά τόνισε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα βρίσκεται κανονικά.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως λόγω μιας αλλεργίας που εμφάνισε στο μάτι της το προηγούμενο βράδυ, το πρόσωπό της είχε ελαφρώς παραμορφωθεί και χρειάστηκε να περάσει περισσότερη ώρα στο μακιγιάζ προκειμένου να ετοιμαστεί αναλόγως.

«Είμαστε εδώ, Καλοκαίρι Παρέα, ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις. Το αντιμετώπισαν οι γιατροί άμεσα. Έπαθα μια μεγάλη αλλεργία, πάρα πολύ έντονη και ήμουν, θα έλεγε κανείς, παραμορφωμένη! Οι άνθρωποι που με είδαν πρωί – πρωί, κάπως σοκαρίστηκαν», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

