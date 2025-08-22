Ιαπωνία: Δήμαρχος πόλης προτείνει περιορισμό στη χρήση κινητών για λόγους υγείας – «Όχι περισσότερες από 2 ώρες στο smartphone»

Oι αρχές μιας πόλης στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιθυμούν να περιορίσουν τη χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων εκτός των ωρών εργασίας.

Το όριο αυτό προτείνεται για όλους τους κατοίκους της πόλης Τογιοάκε, στην κεντρική Ιαπωνία, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικό και αν κάποιος το ξεπεράσει δεν θα κινδυνεύει με πρόστιμο, σύμφωνα με την τρέχουσα εκδοχή του σχεδίου.

Το σχέδιο αυτό έχει στόχο «να εμποδίσει την υπερβολική χρήση συσκευών που προκαλούν προβλήματα στη σωματική και ψυχική υγεία (…) κυρίως διαταραχές στον ύπνο», δήλωσε ο δήμαρχος Μασαφούμι Κόκι σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Εξάλλου οι αρχές της Τογιοάκε καλούν τους μαθητές των δημοτικών σχολείων να μην χρησιμοποιούν smartphones μετά τις 9 το βράδυ και τους μαθητές μεγαλύτερων τάξεων μετά τις 10 το βράδυ.

Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να εκτιμούν ότι δεν είναι ρεαλιστική.

«Κατανοώ την πρόθεσή τους, αλλά το όριο των δύο ωρών είναι ανέφικτο», έγραψε ένας χρήστης του Χ.

«Μέσα σε δύο ώρες δεν προλαβαίνω καν να διαβάσω ένα βιβλίο ή να δω μια ταινία» στο κινητό μου, παραπονέθηκε ένας άλλος.

Κάποιοι χρήστες εκτίμησαν ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να αποφασίζει για τα όρια που θα πρέπει να τίθενται στη χρήση των smartphones.

Μπροστά στις αντιδράσεις ο δήμαρχος της πόλης διευκρίνισε σήμερα ότι το όριο των δύο ωρών δεν είναι υποχρεωτικό και πρόσθεσε ότι στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι «τα κινητά τηλέφωνα είναι χρήσιμα και απαραίτητα» στην καθημερινή ζωή, όμως «η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πλατφορμών παρακολούθησης βίντεο μπορεί να βλάψει την υγεία και την οικογενειακή ζωή».

Το μέτρο θα εξεταστεί από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης την επόμενη εβδομάδα και αν εγκριθεί θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Το 2020 η επαρχία Καγκάουα, στη δυτική Ιαπωνία, είχε λάβει μια πρωτοφανή για την εποχή απόφαση καλώντας τα παιδιά να μην περνούν περισσότερο από μία ώρα την ημέρα τις καθημερινές παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και περισσότερο από μιάμιση ώρα τα Σαββατοκύριακα.

Παράλληλα προέτρεπε τους γονείς να μην επιτρέπουν στα παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών να χρησιμοποιούν τα smartphones τους μετά τις 9 το βράδυ ή τις 10 το βράδυ για τους έφηβους 15 με 18 ετών.

Οι νέοι στην Ιαπωνία περνούν κατά μέσο όρο λίγες περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως στο διαδίκτυο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο από την υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών.

