Τζόρτζια Μελόνι: Στην Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Την Ρόδο επέλεξε για τις θερινές διακοπές της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, που διέμεινε στην Λίνδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», η Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε το νησί υπό άκρα μυστικότητα. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας επέλεξε μία βίλα στην Λίνδο, η οποία είχε απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η παρουσία της Τζόρτζια Μελόινι στη Ρόδο δεν είχε γίνει αντιληπτή από το κοινό, καθώς η ίδια φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Η αποκάλυψη έγινε μόλις προ ολίγων ημερών, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, Μάνος Νικολιδάκης, ανέφερε δημόσια ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπήρξε φιλοξενούμενή του.

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία», είπε στην «Δημοκρατική» ο Μάνος Νικολιδάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζόρτζια Μελόνι αναχώρησε από το νησί πριν από δέκα ημέρες.