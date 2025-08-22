Καραγκούνης: Τα στοιχεία για υπερωρίες και απασχόληση γκρεμίζουν κάθε αντιπολιτευτικό αφήγημα

Για το περίγραμμα των θέσεων στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στα εργασιακά, μίλησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι «βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ και όπως έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη της μεσαίας τάξης.

«Όταν έχουμε μειώσει 72 φόρους, όταν καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος, όταν ανακοινώνονται μέτρα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα είναι στήριξη μεσαίας τάξης. Συνεχίζουμε στηρίζοντας κατά βάση τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης που πραγματικά βιώνουν και λόγω της ακρίβειας και λόγω της οικονομικής πίεσης ένα πολύ μεγάλο βάρος. Οπότε οι παρεμβάσεις μας θα έχουν αναπτυξιακό πρόσημο και μόνιμο χαρακτήρα. Θα κλείσουμε τρύπες του παρελθόντος, είτε αυτό αφορούν φορολογικά ζητήματα. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι μια επιλογή που πρέπει να γίνει όταν παράλληλα αυξάνουμε τον κατώτατο και το μέσο μισθό, πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη στήριξη», ανέφερε.

Αύξηση συντάξεων

«Αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να πω στους συνταξιούχους να περιμένουν από τη ΔΕΘ, είναι ότι για ακόμη μια χρονιά θα έχουμε αύξηση των συντάξεων. Πέρυσι κλείδωσε η αύξηση αυτή στο 2,4% και για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια βλέπουν αύξηση των συντάξεων τους. Το ίδιο θα ισχύει και για του χρόνου», είπε ο κ. Καραγκούνης.

«Επί ΠΑΣΟΚ ήταν μεγαλύτερη η υπερεργασία»

Πράγματι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχόλησης. Είμαστε στο 25,8%, ενώ το 2019 ήταν κοντά στο 30%. Πάνω από 16,4% είναι πλήρους απασχόλησης και οι Έλληνες δουλεύουν εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 9,8 ώρες. Το ίδιο ήταν και το 2019 επί ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ήταν μεγαλύτερη η υπερεργασία σε σχέση με τα τωρινά δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τα κοιτάνε τα στοιχεία αυτά στο ΠΑΣΟΚ πριν βγάζουν τις ανακοινώσεις, τόνισε ο Κώστας Καραγκούνης.

«Τεράστια εκτίναξη δηλωθέντων υπερωριών»

Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουμε δηλωμένες 2 εκατομμύρια 142 χιλιάδες περισσότερες υπερωρίες, Δηλαδή μειώνουμε την μερική απασχόληση και αυξάνουμε την πλήρη και όσο δουλεύουν οι Έλληνες, ακριβώς διότι εφαρμόζουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αμείβονται. Σε σχέση με το παρελθόν έχουμε μια τεράστια εκτίναξη εκτίναξη δηλωθέντων υπερωριών. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε αυτά τα οποία προσπαθεί να πει και να ψελλίσει η αντιπολίτευση.

«Τα στοιχεία γκρεμίζουν το όποιο αντιπολιτευτικό αφήγημα»

«Τα στοιχεία είναι σαφή και γκρεμίζουν το όποιο αντιπολιτευτικό αφήγημα. Ας δουν και το παρελθόν, τι ίσχυε, αν πράγματι είχαμε μείωση της ανεργίας στο 7,9%, αν είχαμε τόσες εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες. Ο πληθωρισμός χτυπάει όλες τις χώρες, αλλά την ίδια στιγμή που μεγάλες χώρες έχουν τεράστια προβλήματα, η Ελλάδα παίρνει μέτρα ελάφρυνσης, δανείζεται χαμηλότερα κι από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Θα μείνουμε λοιπόν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και στήριξης των εισοδημάτων τους», τόνισε.