Ισραήλ: Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα, αναφέρει το ΥΠΕΞ – H έκθεση του IPC βασίζεται «στα ψέματα της Χαμάς»

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

They twisted their own rules, lowered famine thresholds, and ignored death-rate criteria — all to smear Israel with lies. pic.twitter.com/1eJkDX3k9M — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 22, 2025



Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», τόνιζε η ανακοίνωση.

COGAT categorically rejects the @theIPCinfo Gaza report, including the claim of famine in the Gaza Strip, and particularly in Gaza City. Previous reports and assessments by the IPC have repeatedly been proven inaccurate and do not reflect the reality on the ground. The report… pic.twitter.com/LFNCCAknQ9 — COGAT (@cogatonline) August 22, 2025



