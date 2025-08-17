Ιταλία: Η Μελόνι στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

