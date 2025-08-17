Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.
Ιταλία: Η Μελόνι στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
54 λεπτά πριν
Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο – Παρών και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
2 ώρες πριν
Ισραήλ: «Φέρτε τους όλους πίσω» – Διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα
3 ώρες πριν
Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Δύο οικογένειες μετακομίζουν για να μην είναι κοντά στο «σπίτι των ονείρων τους»
4 ώρες πριν
Πλεύρης για μετανάστη που έβρισε τους Εύζωνες: Αγνόησε τις αρχές και αξίες της πατρίδας μας – Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές
7 ώρες πριν
Ζήτησε διαζύγιο όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε σχέση με συνάδελφό του: «Με κεράτωνε όσο φρόντιζα την ετοιμοθάνατη μητέρα μου»
6 ώρες πριν
Τα 4 ζώδια που θα πάρουν τις απαντήσεις που περιμένουν από το σύμπαν – «Θα είναι μια ολοκληρωτική ανατροπή»
5 ώρες πριν
Ο φόβος της υπερ-ευφυούς τεχνητής νοημοσύνης έκανε φοιτήτρια του ΜΙΤ να εγκαταλείψει τις σπουδές της – «Οδηγούμαστε προς τον αφανισμό του είδους μας»
6 λεπτά πριν
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας – Οδηγούσε μεθυσμένος και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών
16 λεπτά πριν
Τουρκία: Παραιτήθηκε ο Βρετανός απεσταλμένος εμπορίου έπειτα από επίσκεψη στα Κατεχόμενα
28 λεπτά πριν