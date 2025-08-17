Ο Γιώργος Κωνσταντίνου περιγράφει τον τορπιλισμό της «Έλλης» στην Τήνο – «Διέκρινα ανθρώπους να κολυμπάνε για να σωθούν»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου περιγράφει στο βιβλίο του τον τορπιλισμό της “Έλλης”. «Ήμουν έξι χρονών. Βρεθήκαμε στην Τήνο. Δεκαπενταύγουστο. Η μητέρα μου ήθελε να προσκυνήσει. Με πήρε μαζί της. Βρισκόμασταν στην παραλία. Όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φοβερή έκρηξη» γράφει χαρακτηριστικά.

Το απόσπασμα του βιβλίου δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό που διατηρεί το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Instagram.

Η ανάρτηση από τον λογαριασμό actorshouse

Ήμουν έξι χρονών. Βρεθήκαμε στην Τήνο. Δεκαπενταύγουστο. Η μητέρα μου ήθελε να προσκυνήσει. Με πήρε μαζί της. Βρισκόμασταν στην παραλία. Όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φοβερή έκρηξη.

Ο κόσμος άρχισε να τρέχει αλαφιασμένος προς το εσωτερικό του νησιού. Πανικός. Όπως τρέχαμε, ψηλά, πάνω από τα κεφάλια μας, διέσχιζαν τον ουρανό μαύρα κομμάτια σίδερο, αφήνοντας πίσω τους καπνό. Μπήκαμε μαζί με άλλους σε μία ταβέρνα.

Ο ταβερνιάρης έκλεισε τις πόρτες και μας συμβούλεψε, φοβισμένος κι αυτός, να δείξουμε ψυχραιμία.

Επόμενη εικόνα: εγώ, καθισμένος επάνω σ’ ένα γαϊδούρι, ανηφορίζοντας ένα βουνό. Κόσμος ανεβαίνει με τα πόδια. Ακούω.

Ένα καταδρομικό μας έχει τορπιλιστεί στο λιμάνι από υποβρύχιο. Ήταν γεμάτο πυρομαχικά και υπήρχε ο φόβος μήπως ανατιναχτούν και καταστρέψουν το νησί.

Από την κορυφή του χαμηλού βουνού είδα το χτυπημένο πλοίο και σα να διέκρινα στη θάλασσα ανθρώπους να κολυμπάνε για να σωθούν. Σε λίγο το καράβι αρχίζει να
βουλιάζει, χωρίς να ανατιναχτεί. Ήσυχα, ήρεμα, παίρνοντας μαζί του τις όμορφες μέρες ενός ειρηνικού, ξένοιαστου κόσμου, που βυθιζόταν τώρα στο σκοτάδι και στην απόγνωση.

Το πλοίο ήταν η ”Έλλη” και το ημερολόγιο έγραφε 15 Αυγούστου 1940.

Γιώργος Κωνσταντίνου – Απόσπασμα από το βιβλίο: SHOWTIME

