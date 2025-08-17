Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Δύο οικογένειες μετακομίζουν για να μην είναι κοντά στο «σπίτι των ονείρων τους»

Δύο οικογένειες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ώστε ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας να μπορούν να ζήσουν σε μια έπαυλη οκτώ υπνοδωματίων, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα The Mail on Sunday.

Ο Ουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία παιδιά τους πρόκειται να μετακομίσουν στο 300 ετών Forest Lodge αργότερα φέτος.

Φωλιασμένο σε μια όμορφη γωνιά του Windsor Great Park, το διατηρητέο ακίνητο Κατηγορίας II έχει περιγραφεί ως το «παντοτινό τους σπίτι», όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα παραμείνει ακόμα και μετά την ανάληψη του θρόνου.

Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, δύο ξεχωριστές οικογένειες που ζούσαν σε εξοχικές κατοικίες δίπλα στην έπαυλη να εκκενώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Τα σπίτια, μετατράπηκαν σε οικίες από τους στάβλους του Forest Lodge και έχουν ενοικιαστεί από το Crown Estate. Λέγεται πως οι ενοικιαστές έμειναν «έκπληκτοι» όταν τους ζητήθηκε να φύγουν.

Είναι κατανοητό ότι δεν επιδόθηκαν ειδοποιήσεις έξωσης και οι ενοικιαστές έχουν μετακομίσει σε παρόμοιες ή καλύτερες κατοικίες αλλού στο Great Park, έκτασης 4.800 στρεμμάτων.

Μια καλά διασυνδεδεμένη πηγή είπε: «Τους είπαν να μετακομίσουν. Υποθέτω ότι τους έδωσαν κάπου αλλού, αλλά τους είπαν ότι έπρεπε να μετακομίσουν».

«Δεν το περίμεναν. Αυτά τα σπίτια είναι πολύ κοντά στο Forest Lodge, οπότε δεν θα ήθελαν να ζει σε αυτά τα σπίτια κανένας αν πρόκειται να υπάρχουν μέλη της βασιλικής οικογένειας εκεί».