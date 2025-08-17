Άδωνις Γεωργιάδης: To χιουμοριστικό βίντεο με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για το 1566 – «Το σενάριο το έγραψα εγώ»

Με μια ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις δυνατότητες που παρέχει. Όπως περιγράφει ζήτησε από μια ομάδα νέων ταλαντούχων παιδιών να του φτιάξουν ένα βίντεο για την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566, κάτι που έγινε μόλις μέσα σε λίγες ώρες.

«Οι δυνατότητες που παρέχει πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απίστευτες. Σε μία μικρή ομάδα νέων ταλαντούχων παιδιών ζήτησα να μου φτιάξουν ένα βίντεο, λίγο περιεκτικό, για το 1566 (την νέα ενιαία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για όλα τα θέματα της Υγείας). Τους έδωσα το σενάριο (δικό μου 100% όπως θα διαπιστώσετε) και μέσα σε λίγες ώρες μου παρέδωσαν αυτό το -κατά την γνώμη μου- εξαιρετικό βίντεο. Κάποτε για να το φτιάξουμε αυτό θα θέλαμε, γύρισμα, κάμερες, μακιγιάζ, ηθοποιούς κλπ τώρα μέσω ενός υπολογιστή ή οποιαδήποτε ιδέα παίρνει εύκολα «σάρκα και οστά». Το βίντεο που θα δείτε είναι λοιπόν όλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σενάριο δικό μου και δημιουργία των παιδιών» περιγράφει.

«Θα ήθελα την γνώμη σας πραγματικά για αυτό… και μην ξεχνάτε, 1566 ο δωρεάν για όλους τηλεφωνικός αριθμός για τα θέματα της Υγείας λειτουργεί, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε ένα μήνα και οι δυνατότητες του συνεχώς μεγαλώνουν. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να συνδέονται και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα Νοσοκομεία, έως τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν συνδεθεί όλα!» σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

