Άδωνις Γεωργιάδης: To χιουμοριστικό βίντεο με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για το 1566 – «Το σενάριο το έγραψα εγώ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης

Με μια ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις δυνατότητες που παρέχει. Όπως περιγράφει ζήτησε από μια ομάδα νέων ταλαντούχων παιδιών να του φτιάξουν ένα βίντεο για την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566, κάτι που έγινε μόλις μέσα σε λίγες ώρες.

«Οι δυνατότητες που παρέχει πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απίστευτες. Σε μία μικρή ομάδα νέων ταλαντούχων παιδιών ζήτησα να μου φτιάξουν ένα βίντεο, λίγο περιεκτικό, για το 1566 (την νέα ενιαία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για όλα τα θέματα της Υγείας). Τους έδωσα το σενάριο (δικό μου 100% όπως θα διαπιστώσετε) και μέσα σε λίγες ώρες μου παρέδωσαν αυτό το -κατά την γνώμη μου- εξαιρετικό βίντεο. Κάποτε για να το φτιάξουμε αυτό θα θέλαμε, γύρισμα, κάμερες, μακιγιάζ, ηθοποιούς κλπ τώρα μέσω ενός υπολογιστή ή οποιαδήποτε ιδέα παίρνει εύκολα «σάρκα και οστά». Το βίντεο που θα δείτε είναι λοιπόν όλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σενάριο δικό μου και δημιουργία των παιδιών» περιγράφει.

«Θα ήθελα την γνώμη σας πραγματικά για αυτό… και μην ξεχνάτε, 1566 ο δωρεάν για όλους τηλεφωνικός αριθμός για τα θέματα της Υγείας λειτουργεί, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε ένα μήνα και οι δυνατότητες του συνεχώς μεγαλώνουν. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να συνδέονται και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα Νοσοκομεία, έως τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν συνδεθεί όλα!» σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

Δείτε την ανάρτηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
07:16 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

«Ταράζει» τα νερά του Αιγαίου η Άγκυρα: 146 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροπλάνα και drones

Ακόμη και παραμονές του Δεκαπενταύγουστου οι Τούρκοι προχώρησαν σε 3 παραβιάσεις του Εθνικού Ε...
02:36 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γεωργιάδης: Πώς εντοπίζονται με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσία...
02:28 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις διασώσεις πολιτών, η προσφορά σας μας κάνει περήφανους

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανάρτησε αργά το β...
16:55 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για τους πολίτες»

«Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Σκέρτσος, στην απέλπιδα προσπάθειά του να μπερδέψει τους πολίτες κ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»