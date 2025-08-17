Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Enikos Newsroom

διεθνή

φίδι κροταλίας
Φωτογραφία: Unsplash.com

Ένας πεζοπόρος σκοτώθηκε από κροταλία, αφού έκανε το λάθος να πιάσει το δηλητηριώδες φίδι.

Ο πεζοπόρος, ο οποίος βρισκόταν στο κρατικό πάρκο Savage Gulf του Τενεσί στις 8 Αυγούστου, μάζεψε αυτό που πιθανότατα ήταν ένας κροταλίας Timber, που έχει «αρκετά ισχυρό δηλητήριο για να σκοτώσει έναν άνθρωπο», αλλά του οποίου «τα δαγκώματα είναι σπάνια», σύμφωνα με τον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο.

«Σύμφωνα με μάρτυρες, ο πεζοπόρος είχε σηκώσει τον κροταλία με αποτέλεσμα να τον δαγκώσει στο χέρι», δήλωσε ο Μάθιου Γκρίφιθ της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Γκράντι, στο Fox News Digital.

Πιστεύεται ότι ο άτυχος πεζοπόρος είχε υποστεί αλλεργική αντίδραση, αν και η πραγματική αιτία θανάτου του δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, αποκάλυψε ο Γκρίφιθ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ στον πεζοπόρο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου «αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του».

Ο Γκρίφιθ προειδοποίησε για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι πεζοπόροι όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και κοντά σε δηλητηριώδη ζώα.

«Όπως πάντα, συνιστάται ανεπιφύλακτα να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα για τις πρώτες βοήθειες, ενώ απολαμβάνετε υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να είστε προσεκτικοί με την άγρια ζωή και τους κινδύνους», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης. «Εάν συναντήσετε ένα φίδι, απλώς παραμείνετε ήρεμοι και μην επιχειρήσετε να το πιάσετε. Σε περίπτωση δαγκώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια» υπογράμμισε.

