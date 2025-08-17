Πάτρα: Απολογούνται σήμερα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά – Τι έχουν ισχυριστεί 

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα (17/08), προκειμένου να απολογηθούν, ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά, στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται πως όταν ο 27χρονος και 19χρονος οδηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών, αποδοκιμάστηκαν έντονα από το συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο φώναζε «κάψατε την Πάτρα».

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους, καθώς δείχνει τη μοτοσικλέτα τους να κινείται στην περιοχή, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εστίες. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ στους αστυνομικούς δήλωσε σύμφωνα με το Star: «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και έπειτα από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει».

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο, το κρατούσε, όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του, στο σημείο της φωτιάς.