Πάτρα: Απολογούνται σήμερα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά – Τι έχουν ισχυριστεί 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Αχαΐα, Πάτρα, συλληφθέντες

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα (17/08), προκειμένου να απολογηθούν, ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά, στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται πως όταν ο 27χρονος και 19χρονος οδηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών, αποδοκιμάστηκαν έντονα από το συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο φώναζε «κάψατε την Πάτρα».

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους, καθώς δείχνει τη μοτοσικλέτα τους να κινείται στην περιοχή, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εστίες. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ στους αστυνομικούς δήλωσε σύμφωνα με το Star: «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και έπειτα από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει».

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο, το κρατούσε, όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του, στο σημείο της φωτιάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:23 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του από τους πολίτες – Τι αλλάζει από τις 5 Σεπτεμβρίου

Σε λίγες ημέρες εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους πολίτες  κα...
08:16 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Υεμένη: Εκρήξεις στην πρωτεύουσα Σαναά

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδ...
06:40 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια – Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρι...
01:20 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Χανιά: Αιμόφυρτη στον δρόμο εντοπίστηκε η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύζυγό της

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες  για το νέο ενδοοικογενειακό περιστατικό που σημειώθηκε σε ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»