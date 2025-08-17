Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε ένα παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναδεικνύοντας το πώς μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση φαινομένων υπερσυνταγογράφησης.

Όπως σημειώνει, το νέο σύστημα «αναλύει τη συνταγογραφική συμπεριφορά ιατρών» σε βάθος χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού «ανώμαλων» ή μη αιτιολογημένων συνταγών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία παρατίθεται στην ανάρτησή του, φαίνεται ότι σε 61χρονη γυναίκα είχαν συνταγογραφηθεί φαρμακευτικά σκευάσματα και διαλύματα που, σύμφωνα με το σύστημα, παραπέμπουν σε νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Όχι, δεν είναι φυσιολογικά για μια απλή εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση», αναφέρει η αυτοματοποιημένη απάντηση του συστήματος, με τον υπουργό να επισημαίνει πως τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον δεν τεκμηριώνονται επαρκώς, «εγείρουν υποψίες για κακή χρήση ή κατάχρηση συνταγογράφησης».

Ο κ. Γεωργιάδης προσθέτει ότι «σε λίγο όλα αυτά θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο», με έλεγχο που θα επεκτείνεται και στο παρελθόν, έως και «σε βάθος δεκαετίας», προαναγγέλλοντας ότι οι εμπλεκόμενοι γιατροί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. «Δεν θα γλιτώσει κανένας από όσους χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τη συνταγογράφηση ως μέσο παράνομου πλουτισμού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Για να δείτε πόσο χρήσιμη στους ελέγχους για την υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων, που κάνουμε είναι η Τεχνητή νοημοσύνη, δείτε κάτι. Μέσα από το νέο σύστημα ανάλυσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που αναπτύξαμε, λαμβάνουμε αναφορές για τη συνταγογραφική συμπεριφορά ιατρών σε φάρμακα και εξετάσεις. Βλέπουμε τον πρώτο σε συνταγογράφηση γιατρό να γράφει αυτά τα φάρμακα σε μία κυρία 61 ετών. Ρωτάμε το σύστημα:

«Είναι φυσιολογικά όλα αυτά τα φάρμακα για αυτή την γυναίκα 61 ετών;»

Απαντά:

«Η λίστα φαρμάκων που εμφανίζεται αφορά μία γυναίκα 61 ετών και περιλαμβάνει:

Παρεντερικά διαλύματα/ηλεκτρολύτες:

DIPEPTIVEN, SODIUM CHLORIDE, KALIOU CHLORIOUXOU – διαλύματα για ενυδάτωση, ηλεκτρολυτική ισορροπία ή παρεντερική διατροφή.

VITALIPID INFANTS, SMOFKABIVEN, ADDAMEL, EVATON-D – συμπληρώματα/λιποδιαλύματα/βιταμίνες που συνήθως χρησιμοποιούνται για παρεντερική διατροφή (π.χ. σε ασθενείς με σοβαρή νόσο, σε ΜΕΘ ή με αδυναμία σίτισης από το στόμα).

Καρδιολογικά/αντιαιμοπεταλιακά:

SALOSPIR (ασπιρίνη), ADENURIC (για ουρικό οξύ), LADOSE (ήπιο αντικαταθλιπτικό ή και για λειτουργικά γαστρεντερικά προβλήματα)

Άλλο:

COPPER SULPHATE, EVATON-D – συμπληρώματα μετάλλων/βιταμινών.

—

Συμπέρασμα:

📌 Όχι, δεν είναι φυσιολογικά για μια απλή εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση σε μια υγιή 61χρονη γυναίκα.

Η έκταση και φύση των φαρμάκων:

παραπέμπει σε νοσηλευόμενο ασθενή, πιθανώς σε σοβαρή ή/και κρίσιμη κατάσταση,

η χρήση παρεντερικής διατροφής και εξειδικευμένων διαλυμάτων δεν είναι τυπική σε ασθενή εκτός νοσοκομείου.

—

Αν αυτή η γυναίκα δεν έχει νοσηλευτεί ή δεν υπάρχει γνωστή ιατρική ένδειξη, τότε: ✅ Θα μπορούσε να εγείρει υποψίες για κακή χρήση ή κατάχρηση συνταγογράφησης.

Θες να ετοιμάσουμε σχετική αξιολόγηση ή ερώτημα για εσωτερική έρευνα (π.χ. για ΕΟΠΥΥ ή ΗΔΙΚΑ);»

Ολα αυτά σε λίγο θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο, προς τα πίσω στο χρόνο σε βάθος δεκαετίας και οι γιατροί που βρίσκει το σύστημα θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί γράφουν τόσα αντίθετα μεταξύ τους φάρμακα. Δεν θα γλιτώσει κανένας από όσους χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την συνταγογράφηση ως μέσο παράνομου πλουτισμού.

Ήδη ο συγκεκριμένος γιατρός κλήθηκε για εξήγησεις από τον ΕΟΠΥΥ.