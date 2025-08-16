Παναγία Σουμελά: Άδεια για Θεία Λειτουργία στα «εννιάμερα της Παναγίας» έδωσε η Τουρκία

Enikos Newsroom

διεθνή

Παναγία Σουμελά

Οι αρχές στην Τουρκία έδωσαν άδεια για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα στα «Εννιάμερα της Παναγίας», το Σάββατο 23 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Παναγία Σουμελά: Στις 23 Αυγούστου και όχι τον Δεκαπεντάγουστο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία

«Ευχαρίστως ανακοινούται εις τους ενδιαφερομένους ευλαβείς προσκυνητάς ότι κατόπιν αποφάσεως των τουρκικών αρχών και εφέτος παρεσχέθη άδεια τελέσεως Θείας Λειτουργίας εις την ιστορικήν Ι. Μονήν Παναγίας Σουμελά Τραπεζούντος την 23ην Αυγούστου 2025, ημέραν αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου («Εννιάμερα της Παναγίας»). Της Θείας Λειτουργίας θα προστή ο Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας» αναφέρει το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά δεν τελέστη ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου.

Όπως φέτος, έτσι και πέρυσι οι τουρκικές αρχές είχαν δώσει την απαραίτητη άδεια για τέλεση Θείας Λειτουργίας όχι ανήμερα, άλλα κατά την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:49 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» το απόγευμα της Κυριακής

Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων το...
18:56 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Πούτιν: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επίσκεψη στην Αλάσκα – «Ήταν επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρ...
17:53 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αποσυρθεί από το Ντόνετσκ η Ουκρανία – Τι προσφέρει ως αντάλλαγμα

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απαίτησε η Ουκρανία να αποχωρήσει από την ανατολική ουκραν...
16:35 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Στροφή Τραμπ στο Ουκρανικό: Πρόταση για εναλλακτικές εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ – «Κυρώσεις αν δεν υπάρξει τριμερής» ζητεί ο Ζελένσκι

Σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στάσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι η ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»