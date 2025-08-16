Τζόρτζια Μελόνι: «Θετικό το ότι δημιουργούνται κάποια μικρά περιθώρια για ειρήνη στην Ουκρανία»

«Θεωρώ θετικό το ότι δημιουργούνται κάποια μικρά περιθώρια για την ειρήνη στην Ουκρανία» τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με αναφορά στα αποτελέσματα της συνάντησης του του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Η συμφωνία μοιάζει ακόμη πολύπλοκη, αλλά επιτέλους εφικτή, μετά από το τέλμα που προέκυψε, εδώ και πολλούς μήνες, στο πολεμικό μέτωπο», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία είναι της άποψης ότι «μόνον η Ουκρανία μπορεί να διαπραγματευτεί, σε ό,τι αφορά τους όρους και την επικράτειά της».

«Ο πρόεδρος Τραμπ επανέφερε στο τραπέζι την ιταλική ιδέα για εγγυήσεις ασφαλείας που να εμπνέονται από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η πρόταση ξεκινά από τον ορισμό της ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που να επιτρέψει στην Ουκρανία να διαθέτει την στήριξη όλων των εταίρων της -συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ – οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να ενεργοποιηθούν, σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.