Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά – 56χρονος μαχαίρωσε στο στήθος την σύντροφό του

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στα Χανιά, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μια 45χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Οι γιατροί την υπέβαλαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται πλέον εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές που ενημερώθηκαν για το συμβάν, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από έναν έντονο καβγά μεταξύ της 45χρονης και του 56χρονου συντρόφου της, επίσης Βούλγαρου, στο σπίτι τους στον δήμο Αποκόρωνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στη γυναίκα, ενώ όταν εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει, πήρε μαχαίρι από την κουζίνα και την τραυμάτισε στο στήθος.

Ο 56χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.