Πύργος: Επιτέθηκε σε 15χρονη, της έσκισε τα ρούχα και προσπάθησε να την βιάσει – Την έσωσε η θεία της 

Μία υπόθεση – σοκ διερευνάται στον Πύργο, όπου ένας άνδρας συνελήφθη καθώς αποπειράθηκε να βιάσει μία 15χρονη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/08), μέσα στο σπίτι της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24, ο συλληφθείς μετέβη στην οικία – παράπηγμα όπου διαμένει η 15χρονη με την θεία της, και αποπειράθηκε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της, να την βιάσει.

Η ανήλικη αντιστάθηκε στον κατηγορούμενο και με τη βοήθεια της θείας της που αντιλήφθηκε το περιστατικό κατάφερε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

