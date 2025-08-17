Πάτρα: 29χρονη μετέβη τραυματισμένη στο νοσοκομείο με μαχαιριές στα χέρια – Τι συνέβη 

Μία 29χρονη γυναίκα από την Βραζιλία, μετέβη τραυματισμένη στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε από 30χρονη ομοεθνή της.

Η 29χρονη δέχθηκε μαχαιριές στα χέρια από την 30χρονη, η οποία είχε συνεργό της έναν άνδρα, ο οποίος αναζητείται, σύμφωνα με το tempo24.

Η 30χρονη συνελήφθη, και όπως προέκυψε μετά την επίθεση στην 29χρονη, της αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ.

Τόσο η συλληφθείσα όσο και ο άνδρας που αναζητείται κατηγορούνται για ληστεία.