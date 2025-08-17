Πάτρα: 29χρονη μετέβη τραυματισμένη στο νοσοκομείο με μαχαιριές στα χέρια – Τι συνέβη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

νοσοκομείο Ρίου

Μία 29χρονη γυναίκα από την Βραζιλία, μετέβη τραυματισμένη στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε από 30χρονη ομοεθνή της.

Η 29χρονη δέχθηκε μαχαιριές στα χέρια από την 30χρονη, η οποία είχε συνεργό της έναν άνδρα, ο οποίος αναζητείται, σύμφωνα με το tempo24.

Η 30χρονη συνελήφθη, και όπως προέκυψε μετά την επίθεση στην 29χρονη, της αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ.

Τόσο η συλληφθείσα όσο και ο άνδρας που αναζητείται κατηγορούνται για ληστεία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:00 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου γιατί έκανε… θόρυβο στη γειτονιά

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, δ...
10:58 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Μάνη – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μά...
10:07 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Θραύση αγωγού ύδρευσης στο Ίλιον – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Θραύση αγωγού ύδρευσης σημειώθηκε στο Ίλιον, το πρωί της Κυριακής (17/08), με αποτέλεσμα να υπ...
09:49 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ σε Χαϊδάρι και Ίλιον από το φθινόπωρο

Από το φθινόπωρο του 2025 θα λειτουργήσουν δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ. Όπως τονίζ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»