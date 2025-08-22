Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και η μητέρα της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Στη σύλληψη ενός 71χρονου ημεδαπού, υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος είχε διαθέσει αλκοολούχα ποτά σε 16χρονη, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής, η αστυνομία της Ρόδου

Η ανήλικη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από τους γιατρούς στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας.

