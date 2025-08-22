Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για αύριο έλαβε ο 43χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης με νοητική στέρηση 

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικης με νοητική υστέρηση, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος, παλαιστινιακής καταγωγής, συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στο Ασβεστοχώρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το makedonikanea.gr.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις για κατάχρηση ατόμου ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, καθώς και για γενετήσια πράξη με ανήλικο ή ενώπιόν του.

Ακολούθως, ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της 4ης Τακτικής Ανακρίτριας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.