Θεσσαλονίκη: 43χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στο Ασβεστοχώρι

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για βιασμό ανήλικης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, χθες (21/8) το απόγευμα, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου αλλοδαπό εμπλεκόμενο στην υπόθεση, τον οποίο και προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 43χρονο άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα της ανήλικης, η οποία πάσχει από νοητική υστέρηση.

Άμεσα εκδόθηκε ένταλμα Σύλληψης Ανακρίτριας Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και ο 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα