Δήμαρχος Αμοργού για επεισόδια στο πανηγύρι της Ψημένης: Ατυχές και επικίνδυνο γεγονός – Αυτεπάγγελτη έρευνα από τον εισαγγελέα

Για το επεισόδιο που σημειώθηκε σε πανηγύρι στα Κατάπολα Αμοργού μίλησε ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Καραΐσκος, στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Γιορτής της Ψημένης, όταν ομάδα νεαρών άνοιξε σημαία της Παλαιστίνης και άρχισε να φωνάζει συνθήματα, διακόπτοντας τη ροή της εκδήλωσης. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε ένταση, διαπληκτισμούς με τους μουσικούς και τελικά γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ των παρευρισκόμενων.

«Αυτό ήταν ένα τελείως ατυχές γεγονός και επικίνδυνο γιατί υπήρξε, ακριβώς, ένταση. Ενώ υπήρχε μία οργάνωση από ό,τι φάνηκε από πίσω, έγινε σε έναν χώρο ο οποίος είχε παραχωρηθεί για να γίνει ένα τοπικό γλέντι με κάποιον φορέα, στις δυόμιση ώρα, τρεις παρά την νύχτα, μια ομάδα ατόμων παρουσιάστηκε χωρίς να έχει πάρει άδεια από κανέναν, ούτε από τον φορέα που το διοργάνωνε ούτε από την ορχήστρα και τα παιδιά που παίζανε, να θέλουν να πουν κάποια συνθήματα και το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε διαπληκτισμός, δηλαδή δεν υπήρχε σεβασμός. Πέρα από αυτά που σας λέω, υπήρχε διαπληκτισμός με τον τραγουδιστή, πετάχτηκαν κάποια πράγματα στον τραγουδιστή και δημιουργήθηκε ένα περιστατικό το οποίο ήταν επικίνδυνο», ανέφερε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με τον κ. Καραΐσκο, για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα και διερεύνηση από το Λιμεναρχείο, καθώς το συμβάν έλαβε χώρα σε δημόσιο χώρο στο λιμάνι των Καταπόλων.

«Ήταν ατυχές, διότι καταρχήν, το νησί μας εδώ και ο κόσμος ο τοπικός ξέρει τι σημαίνει και απομόνωση και διάκριση λόγω της απόστασης που έχουμε. Είμαστε οι πρώτοι που είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε, είτε ατομικά είτε συλλογικά, υφίσταται κάποια καταπίεση. Δεν χρειαζόμαστε ούτε τη νουθεσία σχετικά με αυτά τα θέματα, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και με άτομα τα οποία ήρθαν στο νησί μας και τους περιθάλψαμε αλλά και με διαμαρτυρίες και με διάφορα. Λοιπόν, θα μπορούσε, όπως έγινε μετά από κάποιες μέρες οργανωμένα, χωρίς να ενοχληθεί κανένας, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, να γίνει μια διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη ή για κάποιο άλλο λόγο», σημείωσε χαρακτηριστικά.