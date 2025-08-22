Δήμαρχος Αμοργού για επεισόδια στο πανηγύρι της Ψημένης: Ατυχές και επικίνδυνο γεγονός – Αυτεπάγγελτη έρευνα από τον εισαγγελέα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λευτέρης Καραΐσκος Δήμαρχος Αμοργού

Για το επεισόδιο που σημειώθηκε σε πανηγύρι στα Κατάπολα Αμοργού μίλησε ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Καραΐσκος, στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Γιορτής της Ψημένης, όταν ομάδα νεαρών άνοιξε σημαία της Παλαιστίνης και άρχισε να φωνάζει συνθήματα, διακόπτοντας τη ροή της εκδήλωσης. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε ένταση, διαπληκτισμούς με τους μουσικούς και τελικά γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ των παρευρισκόμενων.

«Αυτό ήταν ένα τελείως ατυχές γεγονός και επικίνδυνο γιατί υπήρξε, ακριβώς, ένταση. Ενώ υπήρχε μία οργάνωση από ό,τι φάνηκε από πίσω, έγινε σε έναν χώρο ο οποίος είχε παραχωρηθεί για να γίνει ένα τοπικό γλέντι με κάποιον φορέα, στις δυόμιση ώρα, τρεις παρά την νύχτα, μια ομάδα ατόμων παρουσιάστηκε χωρίς να έχει πάρει άδεια από κανέναν, ούτε από τον φορέα που το διοργάνωνε ούτε από την ορχήστρα και τα παιδιά που παίζανε, να θέλουν να πουν κάποια συνθήματα και το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε διαπληκτισμός, δηλαδή δεν υπήρχε σεβασμός. Πέρα από αυτά που σας λέω, υπήρχε διαπληκτισμός με τον τραγουδιστή, πετάχτηκαν κάποια πράγματα στον τραγουδιστή και δημιουργήθηκε ένα περιστατικό το οποίο ήταν επικίνδυνο», ανέφερε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με τον κ. Καραΐσκο, για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα και διερεύνηση από το Λιμεναρχείο, καθώς το συμβάν έλαβε χώρα σε δημόσιο χώρο στο λιμάνι των Καταπόλων.

«Ήταν ατυχές, διότι καταρχήν, το νησί μας εδώ και ο κόσμος ο τοπικός ξέρει τι σημαίνει και απομόνωση και διάκριση λόγω της απόστασης που έχουμε. Είμαστε οι πρώτοι που είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε, είτε ατομικά είτε συλλογικά, υφίσταται κάποια καταπίεση. Δεν χρειαζόμαστε ούτε τη νουθεσία σχετικά με αυτά τα θέματα, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και με άτομα τα οποία ήρθαν στο νησί μας και τους περιθάλψαμε αλλά και με διαμαρτυρίες και με διάφορα. Λοιπόν, θα μπορούσε, όπως έγινε μετά από κάποιες μέρες οργανωμένα, χωρίς να ενοχληθεί κανένας, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, να γίνει μια διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη ή για κάποιο άλλο λόγο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περιορίζετε τους υδατάνθρακες; Αυτά είναι τα 9 φρούτα που έχουν ελάχιστους, σύμφωνα με ειδικούς

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου της Ρωσίας – Σκληρή αντίδραση από την Ουγγαρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,47% για τον Γενικό Δείκτη

Όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις στο «Made by Google»: Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold και Pixel Watch 4

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει πώς παίρνετε σημαντικές αποφάσεις στη ζωή
περισσότερα
14:53 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Θα μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 

Ανησυχία προκαλεί στην Κέα η αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Μόνο τις τελευταίες δύο ε...
14:52 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Λένα Σαμαρά: Ο αποχαιρετισμός της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου

Η καταξιωμένη ζωγράφος και εικαστικός Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη και ο διακεκριμένος ψ...
14:16 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για αύριο έλαβε ο 43χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης με νοητική στέρηση 

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικης με ν...
14:02 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 28 Αυγούστου – Συμμετέχουν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία της χώρας στις 28 Αυγούστου, καθώς σύμφω...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο