Δήμος Αμοργού: Ζητά τη δίωξη του Ιάσονα Αποστολόπουλου για τα επεισόδια σε πανηγύρι του νησιού – Τι απαντά ο διασώστης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Δήμος Αμοργού: Ζητά τη δίωξη του Ιάσονα Αποστολόπουλου για τα επεισόδια σε πανηγύρι του νησιού – Τι απαντά ο διασώστης

Εισήγηση προς τον εισαγγελέα της Νάξου προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Ιάσονα Αποστολόπουλου έκανε ο Δήμος Αμοργού, λόγω μίας ανάρτησης του διασώστη για τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πανηγύρι έπειτα από συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε απόφαση του Δήμου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, παρουσιάζεται η ανάρτηση του διασώστη και αναφέρεται πως τα όσα συνέβησαν ζημίωσαν το νησί και «οφείλει να ανακοινώσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου και να ενημερώσει με το παραπάνω υλικό τη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί για την έρευνα των ποινικών αδικημάτων και αξιοποίνων πράξεων (μεταξύ των οποίων και η διατάραξη της κοινής ειρήνης), τα οποία έλαβαν χώρα στα Κατάπολα Αμοργού στις 26/7/2025 και ώρα 02:30π.μ. στη διάρκεια της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα “Πανηγύρι της ψημένης ρακής” και τα οποία οδήγησαν στην ξαφνική οριστική διακοπή της εκδήλωσης και για την αναζήτηση των ποινικά υπευθύνων».

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να «παρέχει στον δήμαρχο του νησιού, Λευτέρη Καραΐσκο την εντολή και πληρεξουσιότητα να ανακοινώσει και υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου, δια του Αστυνομικού Σταθμού Αμοργού, την παραπάνω ανάρτηση του κ. Ιάσωνα Αποστολόπουλου και επιπλέον τυχόν πληροφορίες, να καταθέσει αρμοδίως όλα τα παραπάνω, όποτε και άμα του ζητηθεί, ως και να υποβάλλει σε κάθε επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας της διατάραξης κοινής ειρήνης ή άλλου ποινικού αδικήματος που θα προκύψει και για το οποίο έχει τυχόν νόμιμο δικαίωμα παράστασης».

Αναλυτικά η απόφαση του Δήμου Αμοργού όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

Η επίμαχη ανάρτηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου

 

Τι απαντά ο ίδιος

«Απίστευτο κι όμως συνέβη! Ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να μου ασκήσει ποινική δίωξη για μια ανάρτησή μου και επειδή συμμετείχα σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι!» αναφέρει στο X o Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Και συνεχίζει: «Μάλιστα, θεωρεί ότι διέπραξα το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης (!), ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος δηλώνει πως θα παραστεί στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή για να στηρίξει την κατηγορία εναντίον όσων συμμετείχαμε στη δράση. Η εισήγηση του δημάρχου Ελευθέριου Καραΐσκου ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια και την επισυνάπτω στα σχόλια.»

«Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω» προσθέτει.

 

