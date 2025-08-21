Ύπνος: Η Νο1 συνήθεια 10 λεπτών για να κοιμάστε καλά και να έχετε περισσότερη ενέργεια – Τι έδειξε μελέτη

Εάν αναζητάτε έναν αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιώσετε τον ύπνο σας, να αυξήσετε την ενέργειά σας και να νιώθετε καλύτερα κατά τη διάρκεια της μέρας, η απάντηση δεν βρίσκεται σε εξαντλητικές προπονήσεις, αλλά στην απλή καθημερινή κίνηση. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας αποκαλύπτει ότι μόλις 10 λεπτά άσκησης την ημέρα μπορούν να κάνουν θαύματα. Μάθετε πώς μια μικρή αλλαγή μπορεί να επιφέρει τεράστια οφέλη για την υγεία σας.

Η Νο1 καθημερινή συνήθεια για καλύτερο ύπνο και περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με μελέτη

Νέα ευρήματα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν δείχνουν ότι η συχνή άσκηση, ιδανικά σε καθημερινή βάση, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου. Η έρευνα εστιάζει στον βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συναισθηματική ισορροπία και την ψυχική υγεία.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Physical Activity & Health, ανέλυσε δεδομένα από φοιτητές του Πανεπιστημίου που φορούσαν συσκευές Fitbit για αρκετούς μήνες. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που εστίαζαν στη συνολική ποσότητα της άσκησης, αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στη συχνότητα της σωματικής δραστηριότητας.

«Θέλαμε να δούμε εάν έχει σημασία κάποιος να κατανείμει την άσκηση μέσα στην εβδομάδα ή αν προπονείται σκληρά μία φορά, σαν “πολεμιστής του Σαββατοκύριακου”», δήλωσε ο Benjamin Baird, ένας εκ των ερευνητών. «Και για την ποιότητα του ύπνου, η συχνότητα φαίνεται να έχει σημασία».

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που ασκούνταν πιο συχνά είχαν πιο βαθύ και πιο αναζωογονητικό ύπνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι, μόλις 10 λεπτά μέτριας έως έντονης δραστηριότητας την ημέρα, ήταν αρκετά για να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη στους νεαρούς ενήλικες.

Ως μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ορίστηκε κάθε κίνηση που αυξάνει την αναπνοή, αλλά επιτρέπει ακόμα τη συζήτηση. Ακόμη και πιο ελαφριά σωματική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα σχετίστηκε με βελτιωμένη ποιότητα ύπνου και καλύτερη διάθεση την επόμενη ημέρα.

Περισσότερη κίνηση, βελτιωμένη διάθεση και καλύτερη ποιότητα ύπνου

Τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές στις επίσημες συστάσεις για τη σωματική δραστηριότητα. Ο Chris Corral, ένας εκ των συν-συγγραφέων της μελέτης, τόνισε ότι ενώ οι τρέχουσες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνιστούν 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, δεν διευκρινίζουν πώς πρέπει να κατανεμηθεί αυτός ο χρόνος. «Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η καθημερινή κίνηση μπορεί να είναι καλύτερη για τον ύπνο από την άσκηση μόνο το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο ειδικός.

Συνοπτικά, το συμπέρασμα είναι απλό: η καθημερινή κίνηση, ακόμα και σε μικρές δόσεις, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην ποιότητα του ύπνου. «Δεν χρειάζεται να τρέχετε μαραθώνιους. Η ήπια κίνηση καθημερινά είναι ωφέλιμη», εξηγεί ο Corral.