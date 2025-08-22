Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες – Απόψε η άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»

Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες – Απόψε η άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»
Στις 21:20 απόψε (22/8) θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τον Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Πορτογάλο μέσο, με την παρουσία του Ρουί Βιτόρια να παίζει καθοριστικό ρόλο κι ενώ ο Σάντσες δεν ήθελε ν’ αγωνιστεί στην τουρκική Τράμπζονσπορ.

Εν τέλει η Παρί αποφάσισε να ικανοποιήσει τα «θέλω» του Ρενάτο Σάντσες και συμφώνησε με τους «πράσινους».

Ο Ρενάτο Σάντσες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα ανακοινωθεί από τους «πράσινους».

