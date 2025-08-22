ΕΕ κατά Κρεμλίνου: «Ο Πούτιν δεν είναι νόμιμος ηγέτης», λέει η Κάγια Κάλας – «Δεν μπορεί να εκπροσωπεί τη Ρωσία σε ειρηνευτική συμφωνία»

Η επικεφαλής της διπλωματίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κάγια Κάλας, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη Ρωσία, τονίζοντας ότι το Κρεμλίνο εκμεταλλεύεται πολιτικά κάθε διεθνή πρωτοβουλία γύρω από την Ουκρανία και πως δεν έχει καμία πρόθεση να επιδιώξει την ειρήνη.

Όπως σημείωσε, η στάση της Ρωσίας συνιστά προσπάθεια προπαγάνδας και παραπλάνησης.

Η Κάλας δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι είναι «ξεκάθαρο πως η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη».

Αναφερόμενη στη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα, τόνισε ότι αποτέλεσε «έναν επικοινωνιακό θρίαμβο για το Κρεμλίνο», ενώ προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε υπόσχεση έχει δώσει ο Πούτιν μέχρι τώρα, δεν την έχει τηρήσει».

Παράλληλα, εκτίμησε πως οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μεσολαβήσει στο ουκρανικό ζήτημα κατέληξαν σε μια μεγάλη προπαγανδιστική νίκη για τον Ρώσο πρόεδρο, προειδοποιώντας ότι «κινδυνεύουν να πέσουν στην παγίδα του Κρεμλίνου».

Για την ανάπτυξη των στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει σε αποφάσεις που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας.

«Αυτό δεν είναι δική τους δουλειά», δήλωσε στην εσθονική δημόσια τηλεόραση ERR, απαντώντας στη θέση της Μόσχας ότι δεν θα δεχτεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Όταν ακούω ότι οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα πρέπει να συζητηθούν με τη Ρωσία, αυτό σημαίνει πως θα δίναμε στη Ρωσία ακόμη περισσότερη επιρροή από όση έχει τώρα. Δεν είναι απολύτως δική τους απόφαση, αλλά αυτό δείχνει ξανά ότι δεν είναι σοβαροί ως προς την επίτευξη ειρήνης», υπογράμμισε.

«Ο Πούτιν δεν έχει περάσει από εκλογές»

Η Κάλας σημείωσε ότι Ευρώπη και ΗΠΑ προσπαθούν να δώσουν στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα μέσα ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όμως υπογράμμισε πως «όπως ξέρουμε, ο Πούτιν παίζει παιχνίδια και πραγματικά δεν μπορεί να τον εμπιστευθεί κανείς».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θέλει πραγματικά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ούτε να εμπλακεί σε ουσιαστικές συζητήσεις».

Ως επιπλέον παράδειγμα ανέφερε τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να υπογραφεί μόνο με έναν «νόμιμο εκπρόσωπο της Ουκρανίας».

«Σε απάντηση μπορεί να πει κανείς ότι και ο Πούτιν δεν έχει περάσει από εκλογές – τουλάχιστον στη Ρωσία δεν έχουν γίνει πραγματικές εκλογές τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν είναι νόμιμος ηγέτης και θα ήταν λάθος να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία εκ μέρους της Ρωσίας», τόνισε.

Κυρώσεις και εγγυήσεις ασφαλείας: Ισχυρά όπλα κατά της Ρωσίας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας στάθηκε και στη σημασία των κυρώσεων, λέγοντας: «Αν τις εφαρμόσουμε με τρόπο που να μην μπορούν να παρακαμφθούν και αν οι μεγάλες δυνάμεις -οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι- τις εφαρμόσουν μαζί, τότε θα μπορέσουμε να πιέσουμε τη Ρωσία σε σημείο ώστε να θελήσει και η ίδια την ειρήνη. Αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκονται ακόμα σε αυτό το στάδιο».

Αναφερόμενη στις ρωσικές αφηγήσεις περί «βαθύτερων αιτίων» του πολέμου, ξεκαθάρισε ότι «βάσει του διεθνούς δικαίου υπάρχουν μόνο δύο προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσει μια χώρα βία: η αυτοάμυνα και μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Δεν υπάρχουν “ρίζες” που να δικαιολογούν την επίθεση σε μια άλλη χώρα, και αν αρχίσουμε να τις αναγνωρίζουμε, τότε τα σύνορα σε όλο τον κόσμο θα είναι ανοιχτά, κάτι που δεν είναι ο κόσμος που θέλουμε. Αυτές είναι ρωσικές αφηγήσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», εξήγησε.

Υπογράμμισε τέλος ότι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει κρίσιμο.

«Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Η εικόνα που είδαμε στην Ουάσιγκτον ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν όταν [ο Ζελένσκι] ήταν εκεί μόνος».

«Οι συζητήσεις που κάνουμε αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας, για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι αν πράγματι συναφθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ρωσία δεν θα προχωρήσει ξανά έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός. Πρέπει ακόμη να πείσουμε τους διατλαντικούς μας εταίρους για αυτό».

Και κατέληξε: «Η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει τηρήσει καμία συνθήκη ή δέσμευση και γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην έχει τα μέσα να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».