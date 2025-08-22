Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, θα μπορέσω» – Η νέα ανάρτησή του στο Instagram και τα θετικά σχόλια – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα με την κροτίδα , δείχνει ότι έχει καταφέρει να σταθεί πάλι στα πόδια του κι ότι έχει αφήσει πίσω του την άσχημη αυτή περιπέτεια με την υγεία του. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη της κροτίδας ο Άρης Μουγκοπέτρος έχασε δύο δάχτυλα, ενώ ένα τρίτο ακρωτηριάστηκε κατά το ήμισυ.

Άρης Μουγκοπέτρος: Αυτό είναι το νέο κεφάλαιο στη ζωή του – Η αποκάλυψη που έκανε στο Instagram

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέβασε σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από το γυμναστήριο κι έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Δεν υπάρχει δεν μπορώ, θα μπορέσω», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην ανάρτησή του.

Τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου ήταν κάτι παραπάνω από θετικά για την «σιδερένια θέλησή» του. Μάλιστα, ένας από αυτούς έγραψε χαρακτηριστικά: «Έτσι, ρε γίγαντα, δώσε μαθήματα ζωής».

Δείτε φωτογραφίες

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περιορίζετε τους υδατάνθρακες; Αυτά είναι τα 9 φρούτα που έχουν ελάχιστους, σύμφωνα με ειδικούς

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου της Ρωσίας – Σκληρή αντίδραση από την Ουγγαρία

Μαύρες τρύπες: Ένα νέο μοντέλο για τον πρώιμο σχηματισμό τους μπορεί να φέρει επανάσταση στην κοσμολογία

Όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις στο «Made by Google»: Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold και Pixel Watch 4
περισσότερα
10:04 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Δαλάκα: Το απρόοπτο με την τούρτα γενεθλίων της και ο καβγάς με τον σερβιτόρο

Η Κατερίνα Δαλάκα ταξίδεψε στην Αμερική μαζί με τον σύντροφο της και γιόρτασε εκεί τα γενέθλιά...
03:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αισθάνεται πικραμένος…» – Τι είπε στον ANT1 o δικηγόρος του τραγουδιστή

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλη...
02:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρυσταλλία: Λιώνει τα social media με το «καυτό» της μπικίνι

«Αυτό το καλοκαίρι χρειάζεσαι ένα μέρος να χάνεσαι στην αγκαλιά όσων αγαπάς» γράφει η Κρυσταλλ...
22:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σοφία Κουρτίδου: Νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση – «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη»

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται η Σοφία Κουρτίδου, η οποία και υποβλήθηκε εκτάκτως σε ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο