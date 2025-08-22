Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, θα μπορέσω» – Η νέα ανάρτησή του στο Instagram και τα θετικά σχόλια – ΦΩΤΟ

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα με την κροτίδα , δείχνει ότι έχει καταφέρει να σταθεί πάλι στα πόδια του κι ότι έχει αφήσει πίσω του την άσχημη αυτή περιπέτεια με την υγεία του. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη της κροτίδας ο Άρης Μουγκοπέτρος έχασε δύο δάχτυλα, ενώ ένα τρίτο ακρωτηριάστηκε κατά το ήμισυ.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέβασε σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από το γυμναστήριο κι έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Δεν υπάρχει δεν μπορώ, θα μπορέσω», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην ανάρτησή του.

Τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου ήταν κάτι παραπάνω από θετικά για την «σιδερένια θέλησή» του. Μάλιστα, ένας από αυτούς έγραψε χαρακτηριστικά: «Έτσι, ρε γίγαντα, δώσε μαθήματα ζωής».

