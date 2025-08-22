Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Θα μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 

Ανησυχία προκαλεί στην Κέα η αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεκάδες ασθενείς έχουν επισκεφθεί το Περιφερειακό Ιατρείο με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Εκτιμάται ότι καθημερινά φτάνουν στο ιατρείο περίπου 80 περιστατικά, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, το φαρμακείο του νησιού έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.500 ασθενείς. Κατά πληροφορίες, οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου έχουν ενημερώσει τόσο την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στο Mega, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Θα πάει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι πρόκειται για κάποια ιογενή γαστρεντερίτιδα. Αυτές έχουν την δυνατότητα και εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο».