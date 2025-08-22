Άμεση ενίσχυση των λαϊκών αγορών με νέες άδειες και επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσής τους

Η άμεση ενίσχυση των λαϊκών αγορών με νέες επαγγελματικές και παραγωγικές άδειες, μέσα από την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσής τους, αποφασίστηκε σε χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου με εκπροσώπους των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών, χθες, «πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου.

Από την πλευρά των λαϊκών αγορών συμμετείχαν η Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδος με τον πρόεδρο Άγγελο Δερετζή, τον αντιπρόεδρο, Δημήτρη Σαμαρά τον επίσης στο Μπαλί Μυλοποτάμου αντιπρόεδρο, Γαβρίλο Θεόδωρο, και τον εκτελεστικό γραμματέα Νίκο Κουτσούρη, η ΠΟΣΠΛΑ με τον νέο πρόεδρο Χρήστο Λέο και τον γενικό γραμματέα Κώστα Σφύρλα, καθώς και η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής «Ερμής» με τον πρόεδρο Κώστα Στουραΐτη και τον αναπληρωτή πρόεδρο Δημήτρη Κατοίκο. Οι παρευρισκόμενοι, εκπροσωπώντας τις Ομοσπονδίες Επαγγελματιών και Παραγωγών, μετέφεραν τη φωνή όλων των συναδέλφων από κάθε γωνιά της χώρας· από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από το Καστελόριζο έως την Κέρκυρα, αποτυπώνοντας έτσι την καθολική εκπροσώπηση του θεσμού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε να υλοποιήσει σειρά προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τη Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και τις Ομοσπονδίες, με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Με εντολή του κ. Θεοδωρικάκου, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει συνάντηση όλων των εκπροσώπων του κλάδου με τον γενικό γραμματέα Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής των αλλαγών και να διαμορφωθεί το βέλτιστο μοντέλο προσαρμογής του Ν. 4849/2021 στις ανάγκες και τις προτάσεις του κλάδου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η άμεση ενίσχυση των λαϊκών αγορών με νέες επαγγελματικές και παραγωγικές άδειες, μέσα από την επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσής τους. Η διευκόλυνση της εισόδου νέων επαγγελματιών και παραγωγών αποτελεί ουσιαστική τομή, καθώς θα δώσει νέα πνοή στον θεσμό, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και δημιουργώντας προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Η συνάντηση ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι λαϊκές αγορές, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, προχωρούν σε μια νέα περίοδο διεκδικώντας την αναβάθμιση και τη θωράκιση ενός θεσμού που ανήκει σε όλους».

