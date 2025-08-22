Τρόμος στον αέρα: Επιβάτες ουρλιάζουν έπειτα από σφοδρές αναταράξεις – Τραντάχτηκε ολόκληρο το αεροπλάνο – Βίντεο

Οι επιβάτες μιας πτήσης της Wizz Air από την Ισπανία προς τη Ρώμη έζησαν στιγμές απόλυτου τρόμου λόγω σφοδρών αναταράξεων, που ανάγκασαν τον κυβερνήτη του αεροπλάνου να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν το Airbus A321 να τραντάζεται βίαια, ενώ οι επιβάτες ουρλιάζουν έντρομοι στο σκοτάδι, με ένα κόκκινο φως να αναβοσβήνει έξω από τα παράθυρα.

Ένας επιβάτης ακούγεται να φωνάζει: «Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε ζωντανοί».



Η πτήση W4 6038 της Wizz Air είχε αναχωρήσει με καθυστέρηση μίας ώρας και 17 λεπτών από το Αλικάντε και, αφού αντιμετώπισε έντονη καταιγίδα στην προσπάθεια να προσεγγίσει το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, αναγκάστηκε να εκτραπεί προς τη Μπολόνια, περισσότερα από 250 μίλια μακριά.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκεί με ασφάλεια, σχεδόν τρεις ώρες μετά την προγραμματισμένη άφιξη στη Ρώμη.

Η Wizz Air επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της το περιστατικό, σημειώνοντας πως «στους επιβάτες παρασχέθηκε χερσαία μεταφορά από τη Μπολόνια προς τη Ρώμη».

#plane #wizair #turbolenze #maltempo ♬ suono originale – Periodista nocturno✨ @italo_papi Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l’atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l’aereo all’aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma. Si attendono ulteriori notizie su eventuali rimborsi. #aereo



Η εταιρεία συμπλήρωσε πως οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν ότι «αν είχαν κανονίσει ανεξάρτητα τη μεταφορά τους, θα δικαιούνταν επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς», ενώ υπογράμμισε ότι «οι καιρικές συνθήκες είναι πέρα από τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας και η ασφάλεια παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα της Wizz Air».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την εκτροπή «τυπική διαδικασία όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ασφαλή προσγείωση» και ευχαρίστησε τους πιλότους και το πλήρωμα καμπίνας «για τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων κατά τη διάρκεια των αναταράξεων και για τη σωστή απόφαση να εκτραπεί η πτήση προς τη Μπολόνια».

#plane #wizair #turbolenze #maltempo ♬ suono originale – Periodista nocturno✨ @italo_papi Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l’atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l’aereo all’aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma. Si attendono ulteriori notizie su eventuali rimborsi. #aereo



Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων στην Ιταλία, όπου η Ρώμη βρίσκεται υπό προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες.

Μόλις δύο μήνες νωρίτερα, 9 άτομα είχαν τραυματιστεί σε ανάλογο περιστατικό, όταν πτήση της Ryanair από Βερολίνο προς Μιλάνο υπέστη σφοδρές αναταράξεις και αναγκάστηκε επίσης να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τότε επιβάτες εκσφενδονίστηκαν από τα καθίσματά τους προς την οροφή της καμπίνας, ενώ μετά το τέλος της πτήσης πολλοί περιγράφονταν ως «ταραγμένοι» και «αγανακτισμένοι».