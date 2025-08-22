Λαβρόφ: Νέος «πάγος» στην συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Θα γίνει όταν είναι έτοιμη η ατζέντα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση κορυφής με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν η ημερήσια διάταξη για μια τέτοια συνάντηση είναι έτοιμη,  αλλά αυτή την στιγμή δεν είναι, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιδείξει ευελιξία σε μια σειρά από σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση» μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση (…), ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη. Και αυτή η ημερήσια διάταξη δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στη συνέντευξή του στο NBC που μεταδόθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών. Αλλά «ο Ζελένσκι είπε “όχι” σε όλα αυτά», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Πως μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης» διερωτήθηκε ο Λαβρόφ.

Χθες, Πέμπτη, ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια «λεπτομερή προετοιμασία» και «την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας» του Ζελένσκι.

