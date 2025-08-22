Η Ελλάδα και 24 ακόμη χώρες καταδικάζουν την έγκριση του εποικιστικού σχεδίου του Ισραήλ ανατολικά της Ιερουσαλήμ – «Απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου»

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Ελλάδα και 24 ακόμη χώρες καταδικάζουν την έγκριση του εποικιστικού σχεδίου του Ισραήλ ανατολικά της Ιερουσαλήμ – «Απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου»

Η έγκριση των σχεδίων του Ισραήλ για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ «είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου» επισημαίνουν σε κοινή τους δήλωση οι Υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι ΥΠΕΞ καλούν επίσης το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό εποικισμού τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαυλίζουν τη βία».

Συγκεκριμένα την κοινή δήλωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αλλά και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δήλωση έχει ως εξής:

«Η έγκριση των σχεδίων για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, από την Ανώτατη Επιτροπή Σχεδιασμού (Higher Planning Committee) του Ισραήλ είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Καταδικάζουμε την εν λόγω απόφαση και ζητούμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άμεση ανάκλησή της.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Smotrich, το συγκεκριμένο σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών, διχοτομώντας ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν αποφέρουν κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντιθέτως, υπονομεύουν την ασφάλεια, υποδαυλίζουν τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει από την προοπτική της ειρήνης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμη τη δυνατότητα να σταματήσει τη συνέχιση του σχεδίου E1. Την ενθαρρύνουμε να το αποσύρει επειγόντως.

Μονομερείς ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν την κοινή μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει την κατασκευή εποικισμών, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 95 φάρμακα

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου της Ρωσίας – Σκληρή αντίδραση από την Ουγγαρία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να υπολογίσετε την υποτείνουσα του τριγώνου σε 20 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να κάνετε το αργό κινητό σας να «τρέχει»
περισσότερα
18:03 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Επιτόκια: «Μήνυμα» μείωσης από τον πρόεδρο της FED – Η αντίδραση των αγορών

Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε τόσο ασταθή βάση που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ίσως χρειαστ...
17:40 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Τρόμος στον αέρα: Επιβάτες ουρλιάζουν έπειτα από σφοδρές αναταράξεις – Τραντάχτηκε ολόκληρο το αεροπλάνο – Βίντεο

Οι επιβάτες μιας πτήσης της Wizz Air από την Ισπανία προς τη Ρώμη έζησαν στιγμές απόλυτου τρόμ...
17:27 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Λαβρόφ: Νέος «πάγος» στην συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Θα γίνει όταν είναι έτοιμη η ατζέντα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση κορυφής με τον...
16:57 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Λιβύη: Χτυπήθηκε από ρουκέτα το κτίριο της αποστολής του ΟΗΕ στην Τρίπολη

Η έδρα της αποστολής διαμεσολάβησης του ΟΗΕ (Manul) στην Τρίπολη χτυπήθηκε χθες, Πέμπτη, με ρο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο