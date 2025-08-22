Ταχυδρόμος έγινε «ήρωας της μπουγάδας»: Μάζεψε τα σεντόνια όταν άρχισε να βρέχει – Η πράξη καλοσύνης που συγκίνησε τα social media

Ένα περιστατικό καθημερινής -απρόσμενης- καλοσύνης έγινε viral στην Αυστραλία, όταν ένας ταχυδρόμος έκανε μια πράξη που δύσκολα περνά απαρατήρητη από όσους απλώνουν τα σεντόνια τους στον ήλιο, αλλά ξαφνικά αρχίζει να βρέχει.

Ο Gurpreet Singh καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να παραδίδει ένα δέμα σε σπίτι στην περιοχή Logan, νότια του Μπρισμπέιν, την περασμένη Πέμπτη.

Αντί να πετάξει το πακέτο προς την πόρτα, όπως συχνά κατηγορούνται ότι κάνουν άλλοι διανομείς, ο Singh φάνηκε να μαζεύει τα απλωμένα σεντόνια του ιδιοκτήτη και να τα βάζει σε ασφαλές σημείο, καθώς μόλις είχε αρχίσει να βρέχει.

Η ιδιοκτήτρια Verrity Wandel έμεινε άφωνη και δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Αυτό γίνεται μία στο εκατομμύριο. Νόμιζα ότι θα γυρνούσα σπίτι και θα έβρισκα την μπουγάδα μου μούσκεμα, αλλά όχι».


Η πράξη του Singh έγινε γρήγορα viral, ενώ μέσα ενημέρωσης στην Ινδία τον αποκάλεσαν «ήρωα της μπουγάδας».

Καθώς η φήμη του εξαπλώθηκε, Singh και Wandel εμφανίστηκαν σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή της Αυστραλίας, όπου η ιδιοκτήτρια περιέγραψε τι συνέβη.

Πηγή: Facebook / @VerrityWandel

«Πίστευα ότι τα ρούχα μου θα είχαν τυλιχτεί γύρω από το σκοινί ή θα είχαν πέσει στον κήπο, κι όταν έφτασα δεν υπήρχε τίποτα στην απλώστρα. Και σκέφτηκα, αυτό είναι περίεργο», είπε.

Από την πλευρά του, ο Singh, που έδειχνε ειλικρινά μπερδεμένος με την απρόσμενη προσοχή που έλαβε η πράξη του, εξήγησε πως απλώς αναρωτήθηκε «αν μπορώ να το κάνω ή όχι» και τελικά το έκανε. Όπως είπε, χρειάστηκε «ένα λεπτό».

Ο Singh είναι γνώριμος στην τοπική κοινότητα των Σιχ στο Μπρισμπέιν, όπως ανέφερε ένας άλλος πιστός.

«Όταν είδα αυτήν την πράξη, ήξερα ότι δεν το έκανε για δημοσιότητα ή κάτι τέτοιο, απλώς αυτός είναι ο χαρακτήρας του», είπε ο Tejinder Singh.

Η Wandel διέψευσε τις υποψίες ενός ραδιοφωνικού παραγωγού ότι πρόκειται για καλοστημένη καμπάνια υπέρ της κρατικής Australia Post.

Πηγή: Facebook / @VerrityWandel

Η εταιρεία, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ζημιές λόγω μείωσης της αλληλογραφίας και ανταγωνισμού από ιδιωτικές εταιρείες, δήλωσε πως κατακλύστηκε από αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τον διανομέα, ο οποίος εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης εδώ και τέσσερα χρόνια.

«Προσπαθεί να βοηθάει τους πελάτες όπου μπορεί», τόνισε εκπρόσωπός της.

Παρότι η αρχική ανάρτηση της Wandel συγκέντρωσε χιλιάδες θετικά σχόλια, μια σειρά υβριστικών σχολίων την οδήγησε να ανεβάσει νέο βίντεο.

«Πρέπει ο κόσμος να είναι πιο ευγενικός», είπε. «Αν έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια εντελώς ανιδιοτελή πράξη, κάντε την, μην το σκέφτεστε. Πείτε ένα γεια σε κάποιον. Χαμογελάστε σε κάποιον. Κάνει τη διαφορά».

