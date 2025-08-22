Πάτρα: «Στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός» υποστηρίζουν οι γονείς του 25χρονου που προφυλακίστηκε για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα φωτιά εμπρησμός 25χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τρίτη, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου. Παρά τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί, οι γονείς του υποστηρίζουν ότι ο γιος τους δεν είναι ένοχος, αλλά βρέθηκε ως εθελοντής στο σημείο προσπαθώντας να βοηθήσει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου «Άδικη απόφαση» λένε οι δικηγόροι τους

«Να πω ότι αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός», δήλωσε ο πατέρας του 25χρονου στον ALPHA. «Ο μάρτυρας ο ένστολος, περίμενε έξι ώρες μαζί μας για να καταθέσει. Τον είχαν στημένο έξι ώρες και ήμουν σίγουρος πως τον έστησαν για να βαρεθεί να φύγει αλλά κατέθεσε. Όλοι μαζί ήταν, δίπλα του στα 20 μέτρα ήταν δύο μάρτυρες», υποστήριξε.

«Να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου. Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Μου λείπει εννιά μέρες. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Ποια μάνα; Γιατί; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή; Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του 25χρονου.

«Από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό», πρόσθεσε η μητέρα του 25χρονου, η οποία -όπως είπε- είναι μέλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα: «Η πρώτη μου αποστολή ήταν το 1995 στη Γεωργία, μετά ήταν στο Ιράν, Σκόπια, Κόσοβο, Αλβανία. Ήμασταν στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας, στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας, στην Ειδομένη».

«Μαμά σε θέλω δυνατή»

«Είναι οχτώ νύχτες στα κρατητήρια της Ασφάλειας. Μιλάμε για λίγο. Από ένα παραθυράκι βλέπω τα μάτια του. Βλέπω το παιδί μου στο ενάμιση μέτρο, το οποίο είναι ήρεμη δύναμη, μου δίνει εμένα δύναμη. Μου λέει “μαμά σε θέλω δυνατή” και του λέω “αγόρι μου είμαι δυνατή για εσένα και θα είμαι δυνατή γιατί είμαι η μάνα σου. Εγώ σε γέννησα. Από τα σπλάχνα μου βγήκες. Γιατί εγώ σε μεγάλωσα, εγώ σε γαλούχησα, σου έδωσα τις αξίες, τα ιδανικά, τις αρχές”», συνέχισε.

Ταυτόχρονα έκανε έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τον γιο της στις 13 Αυγούστου: «Όποιος έχει δει σας παρακαλώ το παιδί μου να δίνει νερό, στο Γηροκομείο, ας έρθει να μιλήσει με τον δικηγόρο μας. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Σας παρακαλώ ελάτε να βοηθήσετε το παιδί μου».

«Μπράβο, λεβέντη μου»

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έξοδο του 25χρονου από τον Εισαγγελέα όπου και είχε βρεθεί για να απολογηθεί την περασμένη Πέμπτη (14/8) συγγενείς του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο για να τον επιδοκιμάσουν ενώ ακούστηκε από μια γυναίκα η χαρακτηριστική φράση: «Μπράβο, λεβέντη μου».Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ημέρες και ψήφισμα που καλεί τους χρήστες να υπογράψουν για την αθωότητα του 25χρονου και του 21χρονου φίλου του που επίσης έχει συλληφθεί ως ύποπτος για εμπρησμό.

