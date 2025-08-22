Νετανιάχου κατά ΟΗΕ: Κατάφωρο ψέμα ο λιμός στην Γάζα

«Κατάφωτο ψέμα» χαρακτηρίζει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου την απόφαση φορέα του ΟΗΕ να κηρύξει επισήμως για πρώτη φορά σε κατάσταση λιμού την Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται ότι η δήλωση του ΟΗΕ για τον λιμό στην Γάζα είναι «κατάφωρο ψέμα» και μια «σύγχρονος αιματηρός λίβελλος».

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική πείνας. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική αποτροπής της πείνας. Οι μόνοι που λιμοκτονούν σκόπιμα στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα το γραφείο του Νετανιάχου τονίζει ότι η έκθεση του φορέα του ΟΗΕ, «Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων» (IPC) αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και δεν αναφέρει την πτώση των τιμών του πετρελαίου, της ζάχαρης, του αλατιού, του αλευριού, της μαγιάς και των ρεβιθιών στη Γάζα. Το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ αποδίδει την μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά στην είσοδο ανθρωπιστικών προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιπλέον επικαλείται στοιχεία του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, και τονίζει ότι το Ισραήλ έχει διευκολύνει την είσοδο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

Στην ανακοίνωση το γραφείο του Νετανιάχου κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι αρνήθηκε να παραδώσει «εκατοντάδες παλέτες τροφίμων» από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ.

Παραδέχεται ότι υπήρξαν «προσωρινές ελλείψεις» στην ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα «τις οποίες ξεπέρασε το Ισραήλ με ρίψεις από αέρος, θαλάσσιες παραδόσεις, ασφαλείς διαδρομές μεταφοράς και σημεία διανομής του Gaza Humanitarian Foundation (GHF) επανδρωμένα από αμερικανικές εταιρείες».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρει ότι αυτές οι ελλείψεις προκλήθηκαν από «την συστηματική κλοπή της Χαμάς».