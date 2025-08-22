Τα 8 σημάδια που μαρτυρούν την αρχή του τέλους μιας σχέσης

Όταν μια σχέση, πλησιάζει προς το τέλος της, μπορεί να αναρωτιέστε αν αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε να τη σώσετε ή αν πρέπει να αποδεχτείτε το τέλος που πλησιάζει.

Αν και η αγάπη, δεν είναι το μόνο στοιχείο που κάνει μια σχέση να αντέξει, σημαίνει πολλά. Έτσι όταν πρέπει να αφήσεις κάποιον που αγαπάς, τότε μπορεί να δημιουργηθεί πόνος που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια.

Παρακάτω θα διαβάστε τα 8 σημάδια που δείχνουν ότι μια σχέση έχει φτάσει στο τέλος της και είναι ώρα να αποχωρήσεις.

Τα 8 σημάδια που μαρτυρούν ότι μια σχέση πλησιάζει στο τέλος της

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη

Δεν νιώθετε ανυπομονησία να τον/την δείτε, να μιλήσετε ή να τον/την ακούσετε πλέον

Δεν φαντάζεστε μαζί τους το μέλλον σας

Έχετε πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για τη ζωή

Η παρουσία του/της σας εξαντλεί αντί να σας τροφοδοτεί

Έχει χαθεί η εγγύτητα

Μαλώνετε διαρκώς

Νιώθετε πως δεν αξίζει καν τον κόπο να μαλώσετε

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε σχέσης.

Είναι η συμφωνία στην οποία βασίζετε τη σχέση σας και, αν χαθεί, ειδικά μάλιστα αν προδοθεί πολλές φορές, δεν θα καταφέρετε να την ανακτήσετε.

Αν η σχέση έχει πληγωθεί από την απιστία, το άλλο μέλος θα αναρωτιέται με την παραμικρή αφορμή, αν είστε πιστός.

Μπορεί να γίνει καχύποπτο, να αναζητά σημάδια της απιστίας, να προσπαθεί ακόμη και να ελέγξει το κινητό σας.

Όταν η εμπιστοσύνη έχει έχει χαθεί, και οι δύο σύντροφοι γίνονται ευάλωτοι σε τοξικές συμπεριφορές – καλό είναι να βρείτε τον χρόνο να το ξεπεράσετε, πριν προχωρήσετε παρακάτω.

Δεν νιώθετε ανυπομονησία να τον/την δείτε, να μιλήσετε ή να τον/την ακούσετε πλέον

Στην αρχή μιας σχέσης, τρέμετε από συγκίνηση με το που βλέπετε το όνομά του/της στην οθόνη του κινητού σας. Όταν η σχέση πλησιάζει προς το τέλος της, δεν ανυπομονείτε πλέον να τον/την δείτε και ίσως να αναζητάτε δικαιολογίες να τον/την αποφύγετε.

Δεν είναι μόνο ότι έχει χαθεί η «σπίθα» ανάμεσά σας. Έχει χαθεί η ουσία της ιδιαιτερότητας της σχέσης, δηλαδή οτιδήποτε την έκανε όμορφη, ζεστή, τρυφερή και ασφαλή. Σχετικές μελέτες, έχουν δείξει πως, όσο υποχωρούν αυτά τα ωραία συναισθήματα τόσο χάνεται και η ουσία που σας έκανε χαρούμενους εντός της σχέσης. Χωρίς συνειδητή προσπάθεια και από τους δύο συντρόφους οι αλληλεπιδράσεις σας θα αρχίσουν να μοιάζουν χωρίς ουσιαστικό νόημα.

Δεν φαντάζεστε μαζί τους το μέλλον σας

Όταν έχετε σταματήσει να κάνετε σχέδια για το κοινό σας μέλλον, τότε μάλλον, η σχέση διανύει τα τελευταία της στάδια. Οι μακροπρόθεσμες σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο, στηρίζονται στον σχεδιασμό του κοινού μέλλοντος.

Ο ένας θέλει να είναι κομμάτι της ζωής του άλλου. Όταν πλέον δεν λογαριάζετε τον/την σύντροφό σας ως σταθερό κομμάτι της μελλοντικής σας ζωής, τότε η σχέση σας, μάλλον δεν θα διαρκέσει.

Έχετε πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για τη ζωή

Ας υποθέσουμε ότι, ο ένας σύντροφος θέλει να κάνει παιδιά, να ζήσει σε μια μονοκατοικία σε κάποια κωμόπολη και να ανέβει στην επαγγελματική ιεραρχία και ο άλλος σύντροφος δεν θέλει να κάνει παιδιά, αγαπά τους έντονους ρυθμούς της μεγάλης πόλης και δεν έχει φιλοδοξίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Όταν δεν έχετε κοινές αντιλήψεις για βασικά ζητήματα, όπως τα παιδιά, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος υποστήριξης του συντρόφου, η σχέση είναι καταδικασμένη. Μπορεί να μην τελειώσει άμεσα αλλά σίγουρα έχει ημερομηνία λήξης.

Η παρουσία του/της σας εξαντλεί αντί να σας τροφοδοτεί

Οι άνθρωποι της ζωής σας, πρέπει να είναι πηγή που σας τροφοδοτεί με ενέργεια. Χρειάζεται να είναι ένας άνθρωπος που σας βοηθάει να ανανεώνετε την οπτική και το πνεύμα σας. Ο σύντροφός σας, πρέπει να σας εμπνέει να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, να σας δίνει δύναμη και να σας ωθεί να πετύχετε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας.

Σύμφωνα με μελέτες, αν η συντροφική σας σχέση, σας εξαντλεί, σας εξουθενώνει, σας στερεί από κάθε κίνητρο και νιώθετε αποκομμένοι τότε αυτά είναι ισχυρά σημάδια ότι τα όριά σας, η επικοινωνία και η ισορροπία ανάμεσα στους δύο συντρόφους έχουν διαταραχθεί.

Έχει χαθεί η εγγύτητα

Η σωματική επαφή, τα τρυφερά αγγίγματα, οι αγκαλιές και το κράτημα των χεριών, είναι σημαντικός δείκτης εγγύτητας και σημάδι μιας υγιούς και μακροχρόνιας σχέσης.

Μπορεί να έχετε απομακρυνθεί από τον σύντροφό σας και να προσπαθείτε να μην το κάνετε θέμα. Όσο και αν το δικαιολογείτε, όμως, η απουσία τρυφερότητας, είναι ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι πως, η σχέση έχει φτάσει σε τέλμα. Μία σχέση χωρίς ερωτισμό και εγγύτητα, δεν μπορεί να εκπληρώσει το όνειρο σας για μία μακροχρόνια και αφοσιωμένη δέσμευση.

Μαλώνετε διαρκώς

Οι διαρκείς καυγάδες και οι τσακωμοί είναι ενδείξεις κριτικής, άμυνας και περιφρόνησης μέσα σε μία σχέση. Είναι τα τρία από τα πιο καταστροφικά στοιχεία μιας σχέσης.

Αν μαλώνετε διαρκώς για τα ίδια πράγματα, όσο μικρά και ασήμαντα κι αν μοιάζουν, αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό ενός μεγαλύτερου προβλήματος που θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να επιλύσετε.

Νιώθετε πως δεν αξίζει καν τον κόπο να μαλώσετε

Αν με τον/την σύντροφό σας, έχετε φτάσει σε σημείο να αδιαφορείτε ο ένας για τον άλλο και αποφεύγετε ακόμη και να μαλώσετε τότε η σχέση σας, είναι επίσημα καταδικασμένη.

Μπορεί απλά να περιμένετε να τελειώσει, ή ακόμη και να σαμποτάρετε ηθελημένα τη σχέση, να είστε παθητικό- επιθετικός ή ανταγωνιστικός με τον/την σύντροφο.

Πιθανότατα αισθάνεστε ήδη μέσα σας ότι η σύνδεση μεταξύ σας έχει χαθεί και δεν είστε έτοιμοι να πείτε το οριστικό «αντίο» και να δώσετε επίσημα τέλος στην σχέση. Ωστόσο αν η σχέση σας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ήρθε η ώρα να τελειώσει.