Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά» – Σε σοκ τα παιδιά του ζευγαριού, παραμένει άφαντος ο 40χρονος δράστης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βόλος, δολοφονία

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου και όλο το Πανελλήνιο από την νέα γυναικοκτονία στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος δολοφόνησε το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου τη  36χρονη σύζυγό του στο διαμέρισμά τους, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Τα παιδιά του ζευγαριού είναι σε κατάσταση σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι άνδρες της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο του φονικού, βρήκαν τα  τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας τους.

Ένα από τα παιδιά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά».

Άφαντος ο 40χρονος δράστης

Άφαντος παραμείνει ο δράστης της δολοφονίας. Ο 40χρονος άνδρας που σκότωσε την σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες τον Ιούνιο είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ενώ φέρεται να είχε εισαχθεί και σε ψυχιατρείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 40χρονος μαχαίρωσε την 36χρονη με ένα εργαλείο ψησίματος.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 40χρονος δράστης είναι οικοδόμος και υπήκοος Αλβανίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ανάστημα 1,70 μέτρων, φορά γκρι βερμούδα και λευκό μπλουζάκι και έχει τατουάζ στο χέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού. Ωστόσο ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

Βόλος, δολοφονία

Τι είπε η 18χρονη κόρη

Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ανέφερε ότι  οι γονείς είχαν συχνούς καβγάδες.

Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καβγάς, ο 39χρονος άρπαξε ένα αιχμηρό αντικείμενο και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας. «Δεν ξέρω γιατί μάλωσαν» είπε η κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 39χρονος ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

 

Πώς έγινε το φονικό

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού στο διαμέρισμα 1ου ορόφου, ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε πλήγμα με αιχμηρό αντικείμενο στην 36χρονη, εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ στη συνέχεια έπεσε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά 17, η οποία έσπασε.

Η άτυχη 36χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο έχοντας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τις αισθήσεις της, όμως στη διαδρομή κατέληξε.

Βόλος, δολοφονία Βόλος, δολοφονία Βόλος, δολοφονία Βόλος, δολοφονία

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες – «Τσίριζαν τα παιδάκια»

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, κάτοικοι από τη γειτονιά, αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ η κόρη του ζευγαριού, που ήταν σε τραγική κατάσταση. Οι γείτονες είναι συγκλονισμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε δίπλα από τα σπίτια τους.

Περαστικός από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά, είδε τον δράστη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, άκουσε φωνές, κοντοστάθηκε και τον είδε να πέφτει πάνω στη τζαμαρία και να εξαφανίζεται τρέχοντας ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος.

«Τον είδα στη βεράντα, έτρεχε. Μετά άκουγα φωνές, τσίριζαν τα παιδάκια», σημείωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 95 φάρμακα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται την Δευτέρα το απόγευμα

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να υπολογίσετε την υποτείνουσα του τριγώνου σε 20 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να κάνετε το αργό κινητό σας να «τρέχει»
περισσότερα
19:27 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Bόλος: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ που υπέστη εγκαύματα λόγω ηλεκτροπληξίας

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα εργαζόμενος συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας, ο...
18:42 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

ΕΛΑΣ: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας – 11 νέες συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση τ...
18:35 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πάτμος: Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στο νησί – Λύματα καταλήγουν «ζωντανά» στη θάλασσα, προκαλώντας ρύπανση, δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία

Τεράστιο πρόβλημα ρύπανσης αντιμετωπίζει η Πάτμος, καθώς το εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμ...
18:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Προφυλακιστέος ο 28χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 47χρονη – «Ήμουν σε αμόκ» υποστήριξε

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας 47χρονης ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο